Посольство России направило в МИД Украины ноту из-за обысков в офисе "РИА Новости – Украина"

Посольство Российской Федерации в Киеве направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием предпринять меры для прекращения преследования журналистов информационного агентства "РИА Новости – Украина" и освобождения его руководителя Константина Вышинского. Об этом сообщает МИД РФ.

"Направили в МИД Украины ноту протеста с требованием предпринять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями средств массовой информации, немедленного освобождения Вышинского, объективного расследования обстоятельств случившегося", – говорится в сообщении.

Посольство РФ также призвало украинскую сторону воздержаться от дальнейших "конфронтационных шагов, которые ведут к деградации отношений между нашими странами и препятствуют восстановлению конструктивного диалога" между двумя государствами.

Ранее в этот день СБУ сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости – Украина" в Киеве.

Во вторник утром в Киеве правоохранители также задержали сотрудника "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского – руководителя "РИА Новости – Украина".

Как сообщали в СБУ, в настоящее время предварительная квалификация уголовного правонарушения ч.1 ст. 111 – это госизмена.