Посольство США в Украине призвало РФ отпустить политзаключенного Бекирова

Диппредставительство также требует освободить всех украинских политзаключенных

Крымская солидарность / Facebook (архив).

Посольство США в Украине призвало РФ отпустить политзаключенного Бекирова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/882/4d4/5c58824d4b0b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/882/4d4/5c58824d4b0b3.jpg 2019-02-04T20:27:00+02:00 Политика Диппредставительство также требует освободить всех украинских политзаключенных

Посольство США в Украине обратилось к России с призывом немедленно освободить жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова, незаконно арестованного в оккупированном Крыму якобы за хранение оружия.

Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter сегодня, 4 февраля.

"Россия, отпусти Бекирова и всех украинских политических заключенных немедленно!" – сказано в нем.

В посольстве назвали недопустимым то, что Россия отказала имеющему ампутацию Бекирову в надлежащем медицинском уходе.

В диппредставительстве также напомнили, что он был задержан 55 дней назад, когда пытался проведать свою мать.

Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его до 11 февраля 2019 года.

В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Бекиров является инвалидом первой группы – у него ампутирована нога и четыре шунта в сердце, в связи с чем он нуждается в постоянном наблюдении специалистов.

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