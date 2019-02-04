Посольство США в Украине призвало РФ отпустить политзаключенного Бекирова
Диппредставительство также требует освободить всех украинских политзаключенных
Посольство США в Украине обратилось к России с призывом немедленно освободить жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова, незаконно арестованного в оккупированном Крыму якобы за хранение оружия.
Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter сегодня, 4 февраля.
"Россия, отпусти Бекирова и всех украинских политических заключенных немедленно!" – сказано в нем.
В посольстве назвали недопустимым то, что Россия отказала имеющему ампутацию Бекирову в надлежащем медицинском уходе.
В диппредставительстве также напомнили, что он был задержан 55 дней назад, когда пытался проведать свою мать.
Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его до 11 февраля 2019 года.
В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.
В свою очередь уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Бекиров является инвалидом первой группы – у него ампутирована нога и четыре шунта в сердце, в связи с чем он нуждается в постоянном наблюдении специалистов.
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