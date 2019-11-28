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Посольство Украины обратилось к Госдепу и Apple из-за "российского Крыма"

28 ноября, 00:42

Дипломаты призвали исправить некорректное обозначение

Фото: REUTERS/Mike Segar

Фото: REUTERS/Mike Segar

Посольство Украины в США обратило внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на ситуацию с некорректным обозначением аннексированного Крыма как части России в приложениях американской компании Apple. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Дипломаты также безотлагательно обратились к руководству компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании.

"Полагаем, что украинцы не станут благодарить Apple в этот День благодарения (28 ноября, – Ред.). Поэтому, напомним Apple, что Крым – это Украина, и он находится под российской оккупацией, а не ее суверенитетом", – добавили в посольстве.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил американской корпорации Apple, которая назвала Крым российским, что оккупированный Россией полуостров является украинской территорией.

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REUTERS/Irakli Gedenidze

Как сообщалось, компания Apple изменила Крым на "российский" на территории России в своем приложении "Погода". При этом на материковой части Украины города аннексированного полуострова не обозначены ни частью Украины, ни частью России.

Напомним, не так давно одно из самых популярных американских изданий The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма. После этого инцидента в посольстве Украины в США заявили, что, распространяя в своих материалах карты Украины без аннексированного Россией Крыма либо оккупированного Донбасса, СМИ подыгрывают кремлевской пропаганде.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

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Россия Крым посольство Apple приложение Госдепартамент США

Источник: Сегодня

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