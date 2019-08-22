Посольство Украины в США о возможном возвращении России в G7: Надо заставить агрессора уважать мировой порядок

Посольство Украины в США призывает лидеров стран - членов G7 не отступать от своей принципиальной позиции

/ Фото: AFP

Посольство Украины в США выразило обеспокоенность предположением президента США Дональда Трампа о возможности возвращения РФ в "Большую семерку". Об этом сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в G7", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты обращают внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права.

"Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов G7", – отметили украинские дипломаты.

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Посольство Украины в США призывает лидеров стран – членов G7 не отступать от своей принципиальной позиции и "совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред.).

Все подробности – в спецтеме "Возвращение" России в G7.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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