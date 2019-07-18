Поспорил с мэром Днепра и устроил разгон чиновникам: все о рабочих поездках Зеленского

Президент Украины проверял качество дорог и боролся с коррупцией

Фото: President.gov.ua.

Только за последние пять дней президент Владимир Зеленский объехал четыре области с рабочим визитом. Это уже не первая поездка главы государства по регионам. Все подробности рабочих визитов президента по областям Украины читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Донбасс: побывал на передовой

Свою первую поездку в статусе новоизбранного президента Владимир Зеленский совершил на Донбасс. Так, 27 мая 2019 года Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Луганской области. Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский пообщался в Станице Луганской и Счастье с бойцами Вооруженных сил Украины относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом укомплектования подразделений.























В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – за 400 метров. Осмотрев бытовые условия, в которых находятся украинские защитники, Зеленский подчеркнул необходимость улучшения обеспечения.

"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", – сказал Зеленский.

Следует отметить, что за день до визита, 26 мая, боевики трижды обстреливали позиции ВСУ. Как сообщал штаб Объединенных сил, оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, но получили мощный ответный удар и понесли потери.

Следующий визит Зеленского на Донбасс состоялся 5 июля, где он поздравил жителей Славянска, Краматорска и других городов с пятой годовщиной освобождения.

"Поздравляю всех по случаю пятой годовщины освобождения пяти украинских городов: Мариуполя, Славянска, Краматорска, Бахмута и Марьинки. Все украинцы всегда будут благодарны за эти победы нашим военным, добровольцам, правоохранителям. Донбасс – это Украина!" – заявил глава государства.















Он также заявил, что первоочередными задачами Украины на Донбассе является нормальное водоснабжение, качество питьевой воды, восстановление Краматорского аэропорта, погашение долгов шахтерам, больницы и самое больное – дороги.

Кроме того, Зеленский представил нового главу Донецкой области Павла Кириленко и отметил, что это очень важный и одновременно сложный регион. Об этом он сказал во время выступления в Краматорске.

При этом в базе "Миротворца" числится боевик т.н. "ДНР" по имени Евгений Кириленко и у него такое же отчество, как у Павла. Также он был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и новый глава Донецкой области.

"Конечно, у Павла там семья, там родители его и там брат ... Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Павел предлагал ... понятно, это их выбор. А что касается брата Павла ... то с братом он не разговаривает из-за политических разногласий. Сам Павел оставил ту территорию (оккупированную. – Ред.), находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации", – сказал президент.

Зеленский определил главные задачи новому главе Донецкой ОГА следующим образом: качественная инфраструктура (в первую очередь, водоснабжение) и своевременная выплата зарплат и пенсий жителям области.

Львов: передал "привет" контрабандистам и сфотографировался с Дартом Вейдером

6 июля Зеленский прогулялся по Львову и представил нового главу облгосадминистрации Маркияна Мальского, а в здании Львовского национального университета имени Ивана Франко пообщался с активом региона.

Андрей Богдан, Владимир Зеленский и Маркиян Мальский. Фото: president.gov.ua

Среди главных задач в работе нового главы ОГА Зеленский назвал помощь в возвращении заробитчан и помощь им в развитии бизнеса. Он также сообщил, что вместе с ним во Львов приехали и.о. главы СБУ Иван Баканов и избранный руководитель Таможенной службы Максим Нефьодов. Президент подчеркнул, что еще одной из задач руководства региона является борьба с контрабандой.

"Не все обрадуются приезду Нефьодова. Главное – остановить контрабанду", – заметил Зеленский.

В свою очередь, Мальский заявил, что надеется на поддержку общественных активистов, волонтеров, депутатов всех уровней. Он заверил, что Львовская область продолжит свою поддержку внешнеполитического курса Украины.

"Львовская область – моя родина, это край людей, у которых есть право на лучшую жизнь", – сказал Мальский.



















Потом глава государства в сопровождении чиновников Офиса президента, львовского губернатора и мэра Андрея Садового прогулялся по городу. Он с удовольствием фотографировался с львовянами и даже сделал свое личное селфи с "Дартом Вейдером" из саги "Звездные войны", после чего в одной из кофеен отведал знаменитый львовский кофе.

Напоследок Зеленский передал "привет" контрабандистам.Во время представления нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко, назначенного накануне, президент пообещал бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах страны.

"Вы не волнуйтесь, мы вас будем поддерживать обязательно. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и "крышуют" эту контрабанду. Это главный привет вам из Киева, и почему мы приехали в таком составе", – сказал он.

Днепропетровск: пари с мэром и новый аэропорт

Когда Зеленский прибыл в Днепропетровскую область 12 июля, то первой точкой, куда отправился глава государства, стал Новый мост. Осматривая вместе с президентом ход ремонта Нового моста, который длится уже около двух лет, мэр города Борис Филатов объяснил, что ввод объекта в эксплуатацию задерживается из-за недобросовестных подрядчиков. В свою очередь,Зеленский предложил мэру Днепра пари: не откроете мост – уйдете в отставку. Филатов на пари согласился и пригласил президента на открытие переправы.

"Мы договорились с мэром Борисом Филатовым, что 14 сентября будет официальное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов сам напишет заявление и уйдет в отставку. А если откроют в сроки, я приеду на открытие", – пообещал Зеленский.

Как результат, с 17 июля полностью перекрыли на два месяца Новый мост , соединяющий правую и левую части города. Об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Борис Филатов.

"Мост закрывается полностью в 00-00 часов с 17 на 18 июля до 14 сентября. Придется теперь потерпеть. Никто не обещал, что будет легко", — написал Борис Филатов.

Затем гарант отправился на Южную объездную дорогу. Место встречи было выбрано не просто так. Строительство второй очереди объезда Днепра началось еще в 2013 году. Тогда удалось сделать около 46 % всех работ. Служба автомобильных дорог планирует продолжить строительство, но, как известно, для этого необходимы деньги. Южная объездная будет соединять Запорожское шоссе с Южным мостом, что позволит разгрузить городские дороги.

Кроме того, Зеленский ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта в Днепре.Гаранту представили три варианта реконструкции аэропорта. Отмечается, что наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение построить полосу на новой территории, что требовало дополнительной работы по отводу земель, а следовательно, увеличения стоимости проекта и сроков.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", – сказал Зеленский.

Аэропорт в Днепре расположен в 13,5 км к юго-востоку от центра города и в 5 км от автомагистрали Запорожье – Днепр. Здание нового аэровокзала построено в 1985 году и имеет износ на 30%, здание старого аэровокзала работает с 1957 года и изношено на 50%. Для строительства новой полосы длиной до 3200 м на месте старой нужно полтора-два года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днепре планируется на следующей неделе, приблизительная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд гривен.

Далее Зеленский посетил "Южмаш" и КБ "Южное". Гендиректор "Производственного объединения Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" (также известного как "Южмаш") Сергей Войт лично ознакомил президента с работой предприятия, наработками и перспективами развития. Зеленский осмотрел продукцию завода: ракетные комплексы, баки для горючего ракет-носителей, камеры, где проверяется их качество, детали для самолетов Ан-140, а также тракторы, троллейбусы и трамваи.

В "Конструкторском бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" гаранта ознакомили с возможностями самоходной пусковой установки оперативно-тактического комплекса и представили ему крылатые ракеты и различные беспилотники (в том числе тактические и разведывательные).

На вопрос президента о привлечении молодых специалистов руководители заверили в том, что сотрудничают с талантливыми студентами профильных вузов, но для их привлечения необходимо повысить оплату труда на предприятиях.

Кривой Рог: "здесь родилась экологическая проблема Украины"

Также во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины провел в Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом, где предложил ввести бесплатные программы лечения онкологических заболеваний для жителей Кривого Рога. По его словам, люди не должны терять здоровье из-за невыполнения предприятиями своих обязательств.

"Я здесь родился и не из СМИ знаю, что такое главная экологическая проблема в Украине, ведь эта проблема "живет" и рождалась в Кривом Роге", – сказал президент.

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что в Кривом Роге работают предприятия, которые являются важной частью экономики страны, но они создают проблемы для окружающей среды.

Мало того, президент предложил, чтобы Министерство экологии и природных ресурсов Украины переехало в Кривой Рог на период, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области.

"У меня вопрос к мэру: есть ли у вас какие-то свободные здания в Кривом Роге для Министерства экологии? Найдете? Я тогда хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру Гройсману и могу предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", – сказал он в Кривом Роге на совещании по вопросам экологической ситуации в городе и области.

Зеленский отметил, что тогда и предприятия, и общественность смогут приходить с протестами к министерству, "будут знать, где живут эти люди, и как они решают эти вопросы".

Одесса: коррупция на таможне и купание в море

Первый визит Зеленского в Одессу состоялся на День флота , в понедельник 8 июля. День Военно-морских сил Украины торжественно отмечали на закрытой территории одного из причалов, где выстроились матросы и офицеры ВМС Украины. Участвовала в празднике и морская пехота. Президент был пунктуален, и вместе с министром обороны Степаном Полтораком приехал около 10:00, как и планировалось. Зеленский держался очень уверенно и обратился с речью к присутствующим на украинском языке, в которой не только поздравил присутствующих с праздником, но и напомнил о пленных украинских моряках.



























"Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть их домой. И я делаю все, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с нашими парнями", — завил Зеленский.

После речи, награждений и присвоения новых имен военным подразделениям, в состав ВМС Украины официально ввели два новых катера типа "Кентавр": их назвали "Малин" и "Станислав" в честь малой родины двух погибших морпехов – старшего прапорщика Александра Яхновского и младшего сержанта Сергея Сонько.

По окончании торжественной части люди, пришедшие на праздник, стали просить сделать с ним фото. Один из одесситов громко заявил: "Владимир, ребенок с восьми утра ждет, хочет с вами сфотографироваться! Можно?". Все немного посмеялись, высокопоставленные чиновники продолжили экскурсию по кораблям НАТО, но президент, уже покидая морвокзал, все же вернулся к вопросу мужчины с ребенком. Правда, из-за огромного количества людей, желающих сделать селфи с Зеленским, трудно было понять, добился ли желаемого заботливый отец.

Не обошлось и без присущего главе государства юмора. Когда с верхней террасы морвокзала в очередной раз попросили фото, президент ответил: "Извините, я туда не долезу".

Во время второго визита в Одессу 13 июля первым делом Зеленский и сотрудники Офиса президента искупались в море. Соответствующее видео в Facebook разместил ОП.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", – говорится в сообщении под видео.

Затем президент предложил временно прекратить экологические инспекции в морских портах до тех пор, пока новоизбранная Верховная Рада начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы.

"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и так далее, но пока что нормальное решение, правоохранительные органы нам сейчас помогут с этой ситуацией, а вы можете пока запретить вход", – сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины.

По словам Зеленского, "у нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца".

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, глава государства сказал, что, "если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил".

Кроме того, Зеленский поручил СБУ проверить жалобы одесских бизнесменов и руководителя Ассоциации экспедиторов страны на многочисленные нарушения при растаможке товаров в портах и незаконного изъятия партий товаров представителями контролирующих органов. В итоге президент предложил проверить факты, всплывшие в ходе совещания и ликвидировать преступные "схемы" растаможки товаров.

"При растаможке партий импортных товаров в морских портах, в том числе автомобилей, до сих пор существуют около двух десятков преступных схем, к которым причастны сотрудники правоохранительных органов. В моем распоряжении также немало фактов, которые свидетельствуют – они организовали блокирование таможенного оформления автомобилей частными лицами без дачи взятки", – заявил на совещании в Одесском порту руководитель Ассоциации экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

По его словам, "если дать взятку, такое оформление длится всего один день и платишь меньший размер налога, все задокументировано на 150 листах, прилагается также ряд уголовных производств, начатых Одесской облпрокуратурой".

Выслушав его, глава государства предложил передать пакет документов исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову, а также дал поручение спецслужбе – проверить жалобы бизнесменов, которые представляет интересы более 150 юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, Зеленский предложил прокурору Одесской области Олегу Жученко объяснить, на каких основаниях блокируется растаможивание товаров в портах, а порой и изымаются правоохранителями контейнеры с импортными товарами, "пока не будет установлена законность их поставок".

Николаев: две главные проблемы – чиновники и дороги

Утром в среду, 17 июля, Зеленский прибыл в Николаев. Главу государства в аэропорту встретило руководство Николаевской областной государственной администрации, глава областного совета Виктория Москаленко. А директор аэропорта Федор Барна провел для Зеленского экскурсию по аэропорту.

Также на аэровокзал прибыли кандидаты в народные депутаты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам в Николаевской области – Александр Пасечный, Игорь Копытин, Игорь Негулевский, Александр Гайду, Артем Черноморов и Максим Дырдин. Стоит добавить, что вместе с Зеленским в Николаев прилетел кандидат в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

По прибытию в Николаев, первым делом Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня. При этом Владимир Зеленский сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.











"Вы же работаете на них (на николаевцев, – прим.)! Ваша зарплата – это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом, я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев – бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев – это самый бандитский город". Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?" – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Вячеславу Боню.

Бонь не стал перечить президенту.

"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать", – сказал чиновник.

"Да, пишите! Договорились", – сказал президент Украины.

В рамках визита в Николаев Владимир Зеленский посетил также территорию Николаевского судостроительного завода (бывший завод имени 61 коммунара). Кроме того, президент Владимир Зеленский осмотрел участок дороги М-14 Николаев – Кропивницкий, и поручил отремонтировать самые проблемные дороги в этой области, а также отчитаться о состоянии других дорог в стране. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В свою очередь, и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко заявил, что для завершения ремонта трассы М-14 нужно найти еще 1,5 млрд грн. Кроме того, есть потребность в ремонте дороги Н-24 – это автомобильная трасса национального значения, проходящий по территории Кировоградской и Николаевской областей.

Зеленский, в свою очередь отметил, что эти дороги следует привести в порядок до конца 2020 года, а финансирование можно привлечь за счет кредитных средств.

"Мы разговаривали вчера с федеральным канцлером Германии госпожей Меркель, и есть 150 млн евро кредитных средств", – отметил президент.

Также во время встречи шла речь о проблемах со злоупотреблениями при проведении тендеров. Президент заявил о недопустимости таких ситуаций и поручил упорядочить условия тендеров. Также он поручил выяснить, какие еще дороги в Украине нуждаются в ремонте.

"Проведите совещание в пятницу (19 июля. – Ред.) по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал президент.

Харьков: "черные лесорубы" и жилье для беженцев

В среду вечером, 17 июля, Зеленский прибыл в Харьков, где люди поделились с президентом проблемами. Несколько десятков людей кричали совершенно разные фразы: кто-то просил сделать фото, кто-то требовал отставки некоторых министров Украины, часть людей взывали навести порядок с ситуацией на рынке "Барабашово", а несколько женщин просто выкрикивали "Вова, ты самый лучший и красивый президент".













Пришли в этот день и жители модульного городка для переселенцев, который, как сообщили в мэрии, находится в аварийном состоянии и людей необходимо отселить до 1 сентября.

"Он сам остановился, вышел, мы кричим – помогите нам, нас выгоняют на улицу! Он сказал, что разберется и попросил оставить мои контакты. Записали фамилию и имя, телефон," – рассказала переселенка из транзитного городка Марина Кирбаба.

Кроме того, Зеленский инспектировал леса и разбирался с "черными лесорубами" : одним из главных поводов поездки президента в Харьков стала массовая незаконная вырубка деревьев в лесах региона. В Харьковской области экологические активисты забили тревогу: в регионе незаконно вырубают многолетние дубы. Так, 11 июля активисты вместе с полицейскими обнаружили на территории Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства пять грузовиков со спиленной древесиной.

Как рассказали в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, на автомобилях перевозили 85 деревьев, на 74 из которых отсутствовали электронные чипы, а у водителей не было никаких подтверждающих документов на перемещение или хранение древесины.

Незаконную деятельность "черных лесорубов" обнаружили и на территории Октябрьского лесного хозяйства в Харьковском районе, где после декретного отпуска директор лесхоза Руслан Чагаровский начал проверять угодья.

"Надо сделать полную ревизию лесных угодий с привлечением экологов из других регионов", — посоветовал президенту Чагаровский.

"Пожалуйста, проверьте те фамилии, которые называл господин Чагаровский, и разберитесь, прошу, с этим вопросом. Всем вместе нужно сесть за один стол и прекратить вырубку леса на Харьковщине", – поручил Зеленский силовикам.

Сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Поспорил с мэром Днепра и устроил разгон чиновникам: все о рабочих поездках Зеленского". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"