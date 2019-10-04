Поставки оружия и советники: в Минобороны прошли переговоры с конгрессменами США

Загороднюк отметил важность привлечения советников от США в процесс реформирования оборонного ведомства и ВСУ

Встреча министра с делегацией Конгресса США / Фото: Минобороны Украины

Украина и Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами. Об этом речь шла на встрече министра обороны Украины Андрея Загороднюка с делегацией Конгресса США во главе с председателем Подкомитета по вопросам боеготовности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Джоном Гараменди, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, отметив важность технической помощи, которую США оказывает в рамках помощи Вооруженным Силам Украины, министр обороны приветствовал решение Госдепартамента США о готовности реализовать проект по продаже Украине современного летального вооружение в рамках программы "Международные военные продажи", а также подчеркнул готовность оборонного ведомства осуществлять закупки необходимых образцов вооружений, которые производятся в США.

В контексте разговора о консультативно-совещательной помощи, Андрей Загороднюк отметил важность привлечения советников от США в процесс реформирования оборонного ведомства и ВСУ.

Реклама

Ранее Загороднюк заявил, что в его ведомстве не увидели попыток правительства США заблокировать предоставление военной помощи Киеву.

В тренде Зеленский и Лукашенко едут в Житомир: подробности визита

"Это более широкий вопрос, чем к Министерству обороны, но с нашей стороны мы не видели в правительстве США никаких попыток заблокировать. Наоборот – мы общались и с Госдепом, и с Конгрессом, и с Департаментом обороны, и везде мы видели желание дальше поддерживать Украину", - сказал он.

Министр уточнил, что помощь "традиционно состоит из трех компонентов: расходы на тренировки, на оборудование, то есть вооружение, военная техника и так далее, и консультативная помощь".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама