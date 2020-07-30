Постпред России в ОБСЕ сделал циничное заявление в адрес Украины

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, который неоднократно делал циничные заявления по Украине , "отличился" в очередной раз и призвал прекратить некую дискриминацию русскоязычных в нашей стране.

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"Вновь призываем Киев прекратить языковую дискриминацию русскоязычного населения и национальных меньшинств, ответственно подходить к выполнению своих обязательств, в том числе принятых в рамках ОБСЕ. Надеемся, что государства-участники будут добиваться от украинских властей реальных шагов по выправлению неприглядной ситуации", — цинично заявил Лукашевич.

Российский постпред начал пугать европейцев, что руководство Украины якобы продолжает принудительную украинизацию и вытесняет русский язык из всех сфер общественной жизни. Кроме того, он использовал штампы кремлевской пропаганды о неких попытках Киева ассимилировать неукраиноговорящее население.

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Напомним, это уже не первый случай, когда Лукашевич вмешивается во внутренние дела Украины. Например, он ранее жаловался на недопуск российских наблюдателей на выборы в нашей стране.

Также напомним, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы в стране перейдут на украинский язык обучения, и в России обвинили Киев в "насильственной украинизации" школ .

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