Дипломат: Шантаж ПАСЕ – русская классика Кремля

Позиция России избрала своей официальной политикой в отношении Парламентской ассамблеи Совета Европы шантаж, заявил постоянный представитель Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба.

Постпред напомнил, что еще неделю назад его российский коллега Иван Солтановский утверждал, что РФ не планирует выходить из Совета Европы, а уже 20 сентября председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва такой вариант рассматривает.

"Разница между прямо противоположными заявлениями – 7 дней. Единственное логическое объяснение: Россия повышает давление на ПАСЕ, чтобы заставить ее принять нужное решение и триумфально вернуться в Ассамблею в январе 2019", – пишет Кулеба на своей странице в Twitter, называя такое поведение Кремля "русской классикой", "чистым шантажом" и "моментом истины для Совета Европы".

Ранее Кулеба заявлял о том, как Россия добивается своего возвращения в ПАСЕ через финансирование отдельных политические силы в Ассамблее.

Кроме того, мы уже писали о том, как смена руководства в Ассамблее может отразиться на Украине.

Также сообщалось, что Россия отказывается платить взносы в бюджет Совета Европы, из-за исключения из ПАСЕ.