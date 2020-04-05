Постпред Украины в ООН: Россия коварно использует коронавирус против ЕС

Украина и Евросоюз выступили против российского проекта резолюции по коронавирусу

Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу, не позволив тем самым запустить процесс отмены международных санкций. Также благодаря пандемии Москва пытается нанести вред Европейскому Союзу.

Об этом заявил "Голосу Америки" постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, на генассамблее ООН Евросоюз выступил против российского варианта резолюции за несколько минут до конца голосования.

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"Понимаю и согласен с тем, что Европейский Союз должен продемонстрировать единство, так как часть плана Российской Федерации – это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что европейцы до самой последней минуты производили ту формулу, которая бы позволила всем странам присоединиться. То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы – это факт", – сказал Кислица.

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Как сообщали новости "Сегодня", Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с пандемией коронавируса. В документе страны ООН призвали "активизировать международное сотрудничество в целях сдерживания пандемии".

Также на днях в МИД Украины заявляли в связи с продолжением боевых действий на востоке страны, что Россия воспринимает коронавирус как благоприятное время для эскалации на Донбассе. Киев также отмечает, что оккупированные территории закрыты для международных организаций, вследствие чего жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии.

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