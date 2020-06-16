Пострадавшие от COVID-19 медики получат страховку: Шмыгаль назвал суммы

Выплаты будут осуществлять в зависимости от того, как медик заразился COVID-19

По инициативе президента Владимира Зеленского Кабинет министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании под председательством главы государства, передает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующие постановления будут рассматривать 17 июня, чтобы начать выплаты в ближайшее время.

По словам главы правительства, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился медик, непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах.

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Речь идет, среди прочего, о выплатах более 1,5 млн грн семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, которым они инфицировались во время исполнения профессиональных обязанностей, 210 тыс. грн, если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусной инфекцией.

"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", - заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский также поставил задачу усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19, если она будет изготовлена.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - отметил глава государства.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 июня в стране зафиксировано 32 476 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев инфицирования, за предыдущие – 656. 14 528 человек выздоровели (в том числе 2 981 медработник), 912 – умер (40 медиков).

Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая Верховная Рада застраховала медиков от коронавируса.

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