Планы Рады на неделю: налоговые изменения, прослушка нардепов и Закон о столице

"Слуги народа". Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В среду в Верховной Раде Украины стартует очередная пленарная неделя. Изначально парламент планировал работать в эти дни во фракциях и комитетах. Но, по-видимому, "турборежим", включенный новой властью, потребовал скорейшего утверждения ряда законов. Что рассмотрят на этой неделе народные депутаты – в обзоре сайта "Сегодня".

Создадут Бюро финрасследований

В среду депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований. Вариантов законопроектов предложено несколько: основой (№1208) подан руководителем Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым (фракция "Слуга народа"). Депутаты из этой же фракции Денис Монастырский и Ольга Василевская-Смаглюк предложили альтернативный законопроект(№1208-2), еще один альтернативный проект закона (№1208-1) внесен на рассмотрение группой депутатов из "Европейской солидарности".

При этом профильный комитет, возглавляемый Гетманцевым, рекомендует парламенту проголосовать за альтернативный проект Монастырского. Который, по сути, является доработанным – с учетом замечаний и предложений парламентариев и Научно-экспертного управления ВР – вариантом основного проекта.

Документ предполагает создание системы органов исполнительной власти Бюро финансовых расследований, которое сконцентрирует на себе расследование преступлений в сфере финансов. Ранее такими расследованиями занимались целый ряд госорганов, сейчас же решено собрать финследователей под одной крышей. При этом полномочия органов СБУ и МВД по расследованию в данной сфере передаются БФР, а налоговой полиции в стране не будет.

Бюро финансовых расследований уполномочено расследовать дела по 25 статьям Уголовного кодекса. В частности, о незаконном изготовлении и продаже подакцизных товаров, отмывании средств, полученных незаконным путем, нецелевом использовании бюджетных средств, выдаче нормативных актов, уменьшающих поступления в бюджет и увеличивающих расходы бюджета, уклонении от уплаты налогов и т.д. Координировать работу Бюро финрасследований будет Кабмин через министра финансов.

Рассмотрят непродуманные налоговые изменения

Рассмотрят парламентарии и блок изменений в налоговое законодательство. О законопроектах №№1209 и1210, вызвавших серьезную критику бизнеса и экспертной среды, сайт "Сегодня" уже писал. Так, проект №1210 предусматривает серьезное увеличение налогов на добычу железной руды – одной из основной позиций украинского экспорта. Специалисты уже подсчитали, что принятие этого проекта сделает Украину неконкурентоспособной на данном рынке и приведет к сокращению рабочих мест. В перспективе реализация закона может негативно повлиять на курс национальной валюты и затормозит рост экономики минимум на 2%.

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Что касается законопроекта №1209, то из налоговых новшеств, предлагаемых в нем, следует отметить уточнение формулы, по которой рассчитываются дотации для сельхозпроизводителей. Кроме того, проект устанавливает таможенные пошлины на стики для систем нагревания табака в размере 1,8 евро за килограмм. Ранее эта позиция не была четко прописана в законодательстве.

Сократят лицензирование и отменят список "неприватизируемых" объектов

Также в повестке дня – рассмотрение ряда других "экономических" законопроектов, о большинстве из которых сайт "Сегодня" информировал читателей. К примеру, во втором чтении с сокращением срока подготовки будет рассмотрен проект закона №1054-1, которым признается утратившим силу закон о списке предприятий, не подлежащих приватизации. Как отмечал сайт "Сегодня", при этом новая власть подготовит свой список – его составит Кабинет министров. Предполагается, что усовершенствование законодательства в сфере приватизации позволит государству реализовать "лишнее" имущество, в том числе пребывающее на балансе госорганов.

Кроме того, во втором чтении парламент рассмотрит проекты №№1049 и 1051, которыми вводится единый счет для уплаты налогов и сборов, а также взноса на обязательное государственное социальное страхование. А проект №1048, который также рассмотрят во втором чтении, вводит в Украине институт авторизированного экономического оператора, существующий в странах Евросоюза. Для законопослушных субъектов внешнеэкономической деятельности это значительно упростит ведение бизнеса.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности" (№1060) существенно сокращает число видов экономической деятельности, для которых требуется лицензия. Так, в примеру, отменяется лицензирование в космической сфере, протезно-ортопедических предприятий и т.д. Кроме прочего, законопроект отменяет лицензирование ввоза в Украину, изготовления или распространения продукции сексуально-эротического характера, равно как и лицензирование услуг и зрелищ сексуального характера (на данный момент законодательство требует лицензировать каждый из видов такой деятельности). В то же время законопроект ужесточает наказание за нарушения лицензионного законодательства для тех, кто будет по-прежнему работать по лицензии.

Вернутся к скандальному проекту о прослушке депутатов

Еще один блок законопроектов касается антикоррупционной политики государства, деятельности правоохранительных органов и судебной системы. Наибольшее опасение, с точки зрения прохождения через парламент, вызывает законопроект №1009 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства"). Законопроект отменяет "поправки Лозового", в частности демонополизирует судебную экспертизу. Но не только. В случае утверждения проекта правоохранительные органы получат право вести прослушку, слежку, проводить обыски народных депутатов без получения предварительного согласия Верховной Рады. Законопроект уже выставлялся на второе чтение пару недель назад, но не был поддержан. Документ не поддержала в том числе значительная часть фракции "Слуга народа". Сейчас парламентарии сделают очередную попытку. К проекту предложено 160 правок. И, хотя большинство из них не поддержаны профильным комитетом, сказать наверняка, в каком виде будет принят законопроект и будет ли он принят вообще, сложно.

С другими проектами таких проблем, по идее, возникнуть не должно. К примеру, проект №1029 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции") был принят за основу месяц назад 283 голосами. Проект, напомним, реформирует Нацагентство по предотвращению коррупции и ликвидирует "дыры" в антикоррупционном законодательстве. Так, в случае утверждения документа под действие закона "О предотвращении коррупции" подпадут сотрудники Офиса президента, назначаемые главой государства.

Также депутаты отдельно рассмотрят во втором чтении проект изменений в вышеупомянутый закон, касающихся защиты прав обличителей коррупционеров. Напомним, что этот проект (№1010) предусматривает, в том числе, выплату обличителям 10% размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления.

Рассмотрят вето президента и новый закон о столице

Наконец, парламентарии рассмотрят "политические" законопроекты. Первым из которых станет Избирательный кодекс. Вернее, предложения президента Украины к этому документу, утвержденному еще прошлым составом парламента в июле нынешнего года. Как сообщалось, Владимир Зеленский ветировал документ, вернув его в парламент на доработку.

"Я считаю, что это (ветирование Избирательного кодекса, – ред.) было абсолютно правильно сделано. Мы говорили о том, что проходной барьер следовало бы опустить, просто меньшее количество депутатов будет проходить от той или иной политической силы, но так же пропорционально, поэтому я не вижу в этом проблемы. Мы говорили и говорим, что нужно отходить от мажоритарки – это было бы правильнее", – прокомментировал вето президента спикер парламентаДмитрий Разумков.

В целом глава государства представил очень обширный список претензий к документу. Среди которых, к примеру, отсутствие механизма, способного гарантировать гендерное равенство в представительских органах в случае замены депутата, отсутствие достаточного механизма гарантий избирательных прав отдельным категориям населения (речь о внутренне перемещенных лицах), претензии к вопросу госкомпенсации политпартиям, участвовавшим в выборах, и т.д. Всего в документе, направленном главой государства, 17 позиций. При этом президент отмечает, что "приведенный перечень замечаний далеко не полон". Таким образом, на этой неделе Верховная Рада либо попытается преодолеть вето (что в существующих политических реалиях более чем маловероятно). Либо, что, скорей всего, и произойдет, согласится с решением президента и отправит документ на доработку.

В четверг же с самого утра депутаты начнут рассмотрение новой редакции "Закона о столице". Собственно, проектов таких четыре: проект Андрея Клочка ("Слуга народа") и группы депутатов, поданный депутатами от Евросолидарности (проект Алексеева), проект депутатов из фракции "Голос" (Андрея Осадчука) и еще один проект от "Слуги народа" под авторством народного депутата Александра Ткаченко и др. Собственно, последний – № 2143-3 – рекомендован профильным комитетом к утверждению.

Проектом предполагается изменить систему власти в столице. Так, в частности, согласно проекту, в Киеве будут восстановлены райсоветы, а полномочия главы КГГА и Киевского городского головы – разделены. Значительная часть проекта посвящена внедрению в Киеве новой системы выборов. По иронии, система, предложенная в проекте, очень схожа на систему, которая фигурирует в Избирательном кодексе, ветированном президентом.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Рада дала еще три месяца льготного тарифа растаможки для владельцев евроблях.

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