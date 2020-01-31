Повлияет ли импичмент Трампа на дружбу с Украиной: Зеленский дал ответ

Фото: AFP

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Президент Владимир Зеленский уверен, что история с импичментом американского президента не повлияет на отношения между США и Украиной. Об этом он сказал на совместной с госсекретарем США Майком Помпео пресс-конференции.

На вопрос журналиста телеканала "Украина 24", испортила ли процедура импичмента Трампа отношения между Украиной и США, он ответил: Мне кажется, что наоборот – у нас очень хорошие отношения между нашими странами".

Зеленский подчеркнул, что важно не только на словах иметь поддержку США.

"Любая поддержка должна быть, как и дружба между странами, она должна быть выгодной. Сегодня мы говорим уже про много контрактов в разных сферах, которые мы хотим заключить между нашими странами. Мне кажется, что у нас новый шаг в наших отношениях, мы много встречаемся. Я не уверен, что как-то на эти теплый отношения (США и Украины) влияет вопрос с импичментом президента США. Я неоднократно говорил – это наш стратегический партнер, мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения. Мы делаем все, чтобы увеличилось инвестирование в Украину", – сказал глава государства.

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Две статьи обвинения – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса – были утверждены демократами 18 декабря.

Теперь Сенат выполняет функции суда присяжных, а Палата представителей выступает стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 из 100 мест. Защита Трампа отмечает, что давление на Украину не является поводом для импичмента.

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