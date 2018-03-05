"Повсюду торчат российские уши": Климкин о расследовании нападений на здание венгров

Сегодня, 10:44

Национальная полиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде

Павел Климкин. Фото: Getty
Павел Климкин. Фото: Getty

Россия продолжит попытки дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом в Twitter заявил глава МИД Павел Климкин, комментирую результаты расследования нападений на здание венгерского союза на Закарпатье.

"Спасибо полиции за активную работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерсиких настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция раскрыла оба нападения на здание Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

"Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Всего 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске", – говорится в сообщении.

В частности, оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля: одного из них поймали в Черкассах, еще двух – в Кропивницком.

Также закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Он задержаны, суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.

Напомним, 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Союза венгров.

А в ночь на 27 февраля в Ужгороде было совершено еще одно нападение.

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сообщил, что за этими провокациями стоят спецслужбы РФ, исполнителями оказалась обычные украинцы, а организатор из Приднестровья.
Венгрия, поджог, Закарпатье, Климкин

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