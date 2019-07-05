Повторной жеребьевки партий быть не должно: в ЦИК назвали причину
Повторная жеребьевка политических партий грозит срывом парламентских выборов в Украине
Если Центральная избирательная комиссия Украины проведет повторную жеребьевку порядка участвующих в парламентских выборах партий, как ее накануне обязал суд, ЦИК не хватит времени, чтобы напечатать и доставить на участки новые бюллетени.
Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе ЦИК, напомнив, что жеребьевка была проведена 26 июня, то есть в последний день, отведенного для этого срока.
Читайте также
"Следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием Полиграфический комбинат Украина и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", — заявили в ЦИК.
Центризбирком выразил свое несогласие с решением суда, поскольку в случае исполнения решения суда будут нарушены права как политических партий, так и "законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление".
Как мы уже писали, согласно результатам первичной жеребьевки, первое место в бюллетенях достало "Оппозиционному блоку".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Повторной жеребьевки партий быть не должно: в ЦИК назвали причину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
56% украинцев готовы выбирать новый парламент – опрос "Сегодня" и Edison Research
Больше всего украинцев беспокоит война на востоке Украины
Конституционный суд официально признал законным роспуск Рады
В КСУ напомнили об изменениях в статьи 83 и 90, за которые ранее проголосовали сами депутаты
Украина выбирает Верховную Раду: айтишники, квнщики и футболист собираются пройти по "мажоритарке"
Конкурс на кресло нардепа — 6 человек. Эксперты утверждают, что это мало