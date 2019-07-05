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Повторной жеребьевки партий быть не должно: в ЦИК назвали причину

5 июля, 14:51

Повторная жеребьевка политических партий грозит срывом парламентских выборов в Украине

Члены Центральной избирательной комиссии
Члены Центральной избирательной комиссии. Фото: AFP

Если Центральная избирательная комиссия Украины проведет повторную жеребьевку порядка участвующих в парламентских выборах партий, как ее накануне обязал суд, ЦИК не хватит времени, чтобы напечатать и доставить на участки новые бюллетени.

Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе ЦИК, напомнив, что жеребьевка была проведена 26 июня, то есть в последний день, отведенного для этого срока.

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"Следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием Полиграфический комбинат Украина и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", — заявили в ЦИК.

Центризбирком выразил свое несогласие с решением суда, поскольку в случае исполнения решения суда будут нарушены права как политических партий, так и "законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление".


Как мы уже писали, согласно результатам первичной жеребьевки, первое место в бюллетенях достало "Оппозиционному блоку".

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Тег Верховная Рада, ЦИК, жеребьевка, парламентские выборы, выборы в парламент

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