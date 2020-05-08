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  1. Новости политики

Повышение должно достичь 50% от той суммы, которая есть сейчас – Степанов о зарплате медиков

8 мая, 02:23

Елена Кузьмич

Все медицинские работники должны получать повышенную заработную плату

Министр здравоохранения Максим Степанов, который считает, что старая версия медицинской реформы совсем не адаптирована к украинским реалиям, уверен, что повышение зарплат медиков должно достичь 50% от того, что есть сейчас.

"Все медицинские работники, работающие на втором и третьем звене, – а это около 400 000 человек, – должны получать повышенную заработную плату. Повышение должен достичь до 50% от той суммы, которая есть сейчас. И я считаю, что это надо сделать в обязательном порядке", – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

Он также отметил, что в 2020 году Минздрав планирует утвердить новые стандарты оказания медицинской помощи, рассчитать четкие тарифы, которые должны быть объективными и достигать главной цели – предоставление качественной медицинской помощи.

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Напомним, что ранее сообщалось, что медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате. Такое решение принял Кабинет министров Украины. На это выделили 15,7 млрд грн, которых должно хватить на три месяца – до конца июня.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты медики Украина Максим Степанов

Источник: Сегодня

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