Появилась реакция МИД на визит Ангелы Меркель в Москву

В Министерстве иностранных дел рассказали об ожиданиях от встречи канцлера ФРГ и президента РФ

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Украина ценит поддержку, оказанную правительством ФРГ и лично канцлером Ангелой Меркель нашему государству, и надеется, что ее визит в Москву побудит Кремль выполнить достигнутые 9 декабря в Париже договоренности в "нормандском формате".

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя предстоящий визит канцлера ФРГ в Москву.

"Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета", – отметила Зеленко.

Она подчеркнула, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации Минских договоренностей. В частности, в последний раз это произошло в рамках недавнего визита министра иностранных дел Украины в Берлин.

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"Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", – подчеркнула Зеленко.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с российским президентом Владимиром Путиным мирное регулирование конфликта на востоке Украины. Данная тема будет поднята во время рабочего визита бундесканцлерин в Россию, куда она прибудет 11 января по приглашению Путина, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, лидеры обсудят и другие вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Ливии и обострение на Ближнем Востоке после ликвидации чрезвычайно точным ударом американских ВВС командираиранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани под Багдадом 3 января.

Бывший командующий Силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани сделал многое для укрепления стратегического сотрудничества с Россией. Об этом, как передал телеканал Al Alam, заявил на проходящей в Тегеране церемонии прощания с погибшим генералом советник по международным делам руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти.

Золото подорожало до максимального уровня за последние шесть лет на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани и роста напряженности на Ближнем Востоке.

А президент США Дональд Трамп пригрозил использовать новое, пока еще не апробированное оружие против Ирана и рассказал о том, что США не покинет дорогие и хорошо оснащенные военные базы без выплаты компенсации.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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