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Появились подробности запланированной встречи Зеленского и Меркель

14 июня, 13:50

Политики проведут рабочий обед и обсудят двусторонние отношения

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Toby Melville
Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Toby Melville.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 18 июня встретит украинского президента Владимира Зеленского с воинскими почестями, после чего стороны проведут переговоры за рабочим обедом. Об этом заявила представитель федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Во вторник, 18 июня, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в 12:30 (по берлинскому времени – Ред.) встретит нового президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями", – сказала Деммер.

Она также добавила, что политики проведут рабочий обед и обсудят двусторонние отношения, состояние выполнения Минских договоренностей, процесс реформ в Украине и тому подобное.

Как мы писали ранее, Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках "нормандского формата". А также подчеркнул, что Германия и Франция поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом Зеленский сказал после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как сообщали "Сегодня", 24 мая состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса. Зеленский и Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.


Несколькими днями ранее Меркель поздравила Зеленского с инаугурацией. Она подчеркнула, что отношения Берлина и Киева "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.

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Тег встреча, визит, Меркель, Зеленский

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УНН

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