Поздравляя Путина, Трамп напомнил ему о КНДР

Сегодня, 19:59

В Белом доме подтвердили, что Трамп поговорил по телефону с Путиным

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сегодня, 20 марта, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Белого дома США.

Оба лидера обсудили состояние двусторонних отношений и решили продолжить диалог о приоритетах и проблемах взаимной национальной безопасности.

"Президент Трамп поздравил президента Путина с переизбранием 18 марта и подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова. Оба лидера подтвердили необходимость продолжения наращивать совместные усилия США и России по стратегической стабильности", – говорится в сообщении.

Ранее на сайте президента России появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В сообщении Кремля указывалось, что лидеры стран поговорили в том числе о вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Напомним, за день до этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп пока не собирается связываться по телефону с Путиным.

Стоит добавить, что после выборов президента РФ в социальные сети буквально взорвались ядовитыми "поздравлениями" россиянам.
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"Сегодня"

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