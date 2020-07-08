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Пожары на Донбассе: Зеленский прибыл в Луганскую область

8 июля, 10:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе. Об этом сообщает Офис президента.

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Как отмечается, глава государства осмотрит места возгорания и заслушает доклад главы Луганской ОГА и представителей ГСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуация Николай Чечеткин и глава Нацполиции Игорь Клименко экстренно отправились в Луганскую область для координации сил в преодолении масштабных лесных пожаров и осуществления воздушного мониторинга районов возгорания.

Как отмечается, запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Глава МВД отметил, что к ликвидации пожаров привлечено более 1200 работников подразделений МВД.

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"Более 1200 работников ГСЧС, Нацполиции, Национальной гвардии и 200 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П, ликвидируют пожар. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", – отметил Арсен Аваков.

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Министр внутренних дел добавил, что сейчас силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек и еще 30 человек отселены. Огнем уничтожено 23 жилых дома и 80 дачных домов, повреждено 36 жилых домов.

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Тем временем председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай призвал Кабмин признать масштабные пожары в Луганской области чрезвычайной ситуацией государственного уровня, который позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Видео: Татьяна Погукай/Facebook

Ранее сообщалось, что лесные пожары, которые вспыхнули в Луганской области 7 июля, уже успели уничтожить почти пять гектаров территории.

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Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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Донбасс Арсен Аваков СНБО Луганская область пожар Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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