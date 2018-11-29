Позиция и санкции: обвинять ли Европу в бездействии после агрессии РФ в Керченском проливе

Сегодня, 11:50

Есть мнение, что именно Ангела Меркель поспособствовала смягчению режима военного положения в Украине

Фото: AFP
Фото: AFP

Европейское сообщество первым и довольно однозначно отреагировало на события в Керченском проливе, где российские корабли протаранили, а потом обстреляли украинские . военные суда. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, Европа сказала свое слово, поэтому обвинять ее в отсутствии четкой позиции и в бездействии весьма неуместно.

"Кто первым отреагировал – пусть сдержанно, а потом более жестко. Это были европейцы. Американцы в этот раз отреагировали заметно позже. Я не согласен с тем, что Европа "ничего не делает". У нас как-то мало обратили внимание на то, что первым из мировых лидеров, кто начал реагировать на ситуацию, вести переговоры и с Путиным, и с Порошенко, старался смягчить эту ситуацию, была Ангела Меркель. Кстати, по некоторым источникам, смягчению режима военного положения и сокращению сроков его действия также содействовала Ангела Меркель", – говорит Фесенко.

Такого же мнения придерживается и политолог Виталий Бала. Он считает, что в Европе прекрасно понимают, что произошло, и поддерживают Украину в этом вопросе.

"Есть заявление президента Европейского парламента. Он требовал освободить украинских моряков. Такие заявления сделали почти все лидеры европейских стран. Все прекрасно понимают, что произошло", – комментирует Бала.

Как говорят эксперты, Европа не остановится на высказывании мнений и, скорее всего, отреагирует на агрессию России новыми санкциями.

"Сейчас в Европе стоит вопрос о введении дополнительных санкций по поводу событий на Азове", – продолжает Бала.

Хотя в вопросе введения новых санкций также могут быть разногласия внутри европейского сообщества.

"Мы не понимаем логику действия Европы. Мы почему-то думаем, что Европа после таких событий должна становится в единый строй и вводить новые санкции. Я скажу про другое, дай Бог, чтобы они продлили те санкции, которые действуют с 2014 года. И после событий в Керченском проливе, оснований для такого продления достаточно много. Хотя итальянский и австрийский фактор значительно усложняли этот процесс. Но сейчас у итальянцев и австрийцев аргументов для того, чтобы не продлевать санкции, будет гораздо меньше", – считает Фесенко.

Напомним, Европа активно обсуждает введение новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Азовском море. Решение о применении мер может быть принято лидерами государств сообщества в середине декабря.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела бы обсудить с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 вопросы, связанные с ростом напряженности в отношениях Украины и России в связи с инцидентом в Керченском проливе. По данным Bloomberg, канцлер хочет поднять тему потенциальных новых ограничительных мер против России.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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