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Позорно и подло: Зеленский осудил обстрел медиков на Донбассе

1 июля, 17:51

Президент просит Европу и США отреагировать на агрессию боевиков

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: AFP

Атака боевиков на санитарный автомобиль под Водяным на Донбассе, в результате которой погибли два человека, была совершена с целью сорвать переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе.

Так считает президент Владимир Зеленский, которому сообщили о случившемся по пути в Канаду, где у него запланированы переговоры с главой правительства Джастином Трюдо и прочими канадскими лидерами.

"Обстрел санитарного автомобиля в Водяное – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", – говорится на странице Зеленского в Facebook.

Президент напомнил о том, что Украина всегда действовала и действует в рамках международных договоренностей и международного права, а также призвал партнеров Киева в Европе и США "должным образом" отреагировать на произошедшее.

Напомним, что автомобиль украинских военных был обстрелян из противотанкового управляемого ракетного комплекса 1 июля. В результате прямого попадания один военный погиб на месте, еще один скончался от полученных ранений. Также один военный был ранен.


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Тег Донбасс, обстрел, медик, Водяное, боевики Донбасса

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