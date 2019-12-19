Позвонили Богдану и в СБУ: Зеленский пригласил двух детей-сирот в Офис президента (фото)

Родители Артема Кирилюка и Никиты Баулы были участниками АТО и погибли на Донбассе

Ранее к дню святого Николая Елена Зеленская подготовила праздничный подарок детям, а теперь ее супруг президент Украины накануне Дня святого Николая пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе, сообщает Офис главы государства.

Артем Кирилюк и Никита Баула ранее мечтали увидеть Владимира Зеленского, и их желание сбылось. Он пригласил их в свой кабинет, чтобы показать, где и как работает. Маленькие гости расспрашивали его о съмках в кино, трудно ли управлять страной.

"Самое сложное – оставаться человеком, работая президентом. А еще самое сложное дело сейчас у вас, так как обучение и образование – это большой фундамент. Без качественного образования нельзя стать интеллигентным и интеллектуальным человеком. С другой стороны, неважно, какая работа, если ты готов к ней", – сказал Зеленский.

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Также детей интересовал вопрос нормальных дорог в Украине и победы над коррупцией, на что президент предложил им спросить об этом прямо у премьер-министра Алексея Гончарука и главы СБУ Ивана Баканова по телефону.

"Мы с президентом делаем все для того, чтобы нормальных дорог увеличилось уже в следующем году. Но все постепенно. Часть дорог – 4 тыс. км – собираемся отремонтировать в следующем году, а за пять лет сделаем все", – ответил на вопрос Гончарук.

А глава спецслужбы Баканов объяснил, что коррупция в стране исчезнет, когда украинцы покажут нетерпимость к взяткам и все будут жить по закону.

Артем и Никита также позвонили руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

Никита Баула и Артем Кирилюк – сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона "Айдар" и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка. Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официально опекой своего прадедушки, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник, поскольку в селе дедушки нет школы.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 декабря Зеленский встретился с аграриями и выступил с предложением по земле, поскольку в стране начались масштабные акции протеста против земельной реформы. Президент предложил продавать в одни руки не более 10 тысяч гектаров.

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