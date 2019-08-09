Позвонить Путину – очень смелый шаг: в США прокомментировали действия Зеленского

Уильям Тейлор. Фото: посольства США

В США позитивно оценили переговоры президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина и похвалили, что глава украинского государства выбрал мирный вариант урегулирования ситуации на Донбассе и не стал мстить за гибель четырех украинских морпехов. Об этом сказал журналистам временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, украинское руководство сделало правильный выбор между вариантами ответного огня на фронте и решением проблемы через переговоры.

"Мы наблюдали, что перед украинским правительством возникла дилемма после гибели четырех морских пехотинцев на Донбассе. С одной стороны, был естественный инстинкт и желание ответить огнем на то, что ваших солдат убивают. Я знаю, что правительство Украины рассматривало такой вариант. Но я также знаю, что украинское правительство, как и другие правительства в мире, хотели бы увидеть, наконец, окончательное решение войны на Донбассе. Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг позвонить Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" для того, чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные", – сказал Тейлор.

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По мнению американского дипломата, Зеленский своими действиями показал превосходство над россиянами в это войне. И теперь в США рассчитывают на соответствующие шаги от Москвы.

"Я обсуждал этот инцидент с высокими чинами украинской армии, и они подтвердили, что очень тщательно взвешивали, какой ответ на это (убийство морпехов – ред.) дать. Им надо было принять не простое решение, потому что те, кто нанес удар, после этого инцидента сразу скрылись с места, с которого стреляли. Если бы украинская сторона нанесла ответный удар, скорее всего, погибли бы гражданские с той стороны, а не собственно боевики. Поэтому я думаю, что украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо морпехов 36-й бригады. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.

После этого президент провел совещание с военным руководством, по результатам которого Зеленский позвонил Путину и попросил его повлиять на боевиков, чтобы те прекратили огонь, и призвал как можно быстрее согласовать встречу в "нормандском формате".

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