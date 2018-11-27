Парубий рассказал, когда подпишет закон о военном положении

Сейчас спикер не может подписать закон, поскольку находится в Брюсселе

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что подпишет закон о военном положении завтра утром, 28 ноября. Об этом Парубий заявил в ходе брифинга в Брюсселе.

Парубий отметил, что сейчас он не может подписать закон, поскольку находится в Брюсселе.

"Объясняю, находясь в Брюсселе сейчас я не могу подписать. Аппарату для подготовки всех решений был необходим день. В течение сегодняшнего дня будет подготовлен законопроект. Завтра с самого утра по возвращении будут подписаны и постановление о назначении выборов и закон о военном положении", - заявил Парубий.

Напомним, Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

В то же время 27 ноября возникла путаница с датами военного положения: Рада одобрила введение особого режима, но издание "Урядовий кур'єр" ошибочно опубликовало отмененную редакцию текста указа президента. В комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Украины из фракции "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук сообщила, что военное положение начинается с 28 ноября.