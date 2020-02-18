Правила поездок в Россию с 1 марта: Москва проигнорировала запрет Киева

Украинцы с 1 марта 2020 года должны использовать исключительно загранпаспорт при поездках в Россию

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Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.

Как отмечается, в 1997 году между Россией и Украиной было подписано межправительственное соглашение, разрешающее использовать для поездок, передвижения, трудоустройстве в РФ, помимо стандартного набора документов для иностранцев, внутренние паспорта Украины.

"Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении документов (включая внутренние паспорта) для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции", - сказали в пресс-центре МВД.

В МВД РФ уточнили, что поездки и пребывание граждан Украины в России в том числе регламентируются данным соглашением, которое продолжит действовать. Как уточнили в пресс-центре, "наличие действительного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и признаваемого в таком качестве в РФ, является обязательным условием при предоставлении ему государственных услуг в сфере миграции на территории РФ, в том числе при осуществлении миграционного учета, выдаче патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство".

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Таким образом, несмотря на запрет правительства Украины ездить в Россию по внутренним паспортам, украинцы по-прежнему смогут въезжать в РФ и оформлять необходимые в России документы по национальным паспортам.

Напомним, 18 декабря прошлого года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что украинское правительство обязало граждан с 1 марта 2020 года использовать исключительно загранпаспорт при поездках в Россию.

Гончарук уточнил, что нововведения коснутся только тех украинских граждан, которые выезжают в Россию. При въезде украинцев из России им будет достаточно предъявить на границе внутренний паспорт либо свидетельство о рождении.

Напомним, ранее в этом году в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские пограничники стали без объяснений отказывать украинцам во въезде на территорию РФ. На этом фоне украинские пограничники попросили по возможности воздержаться от поездок в РФ, "поскольку, кроме необоснованных возвратов, не исключено влияние на наших граждан российских спецслужб".

Кроме того, адвокат Дмитрий Динзе сообщал, что 35 украинцев – военнопленных моряков и политзаключенных, которых недавно освободили из российского плена, не смогут въехать на территорию России.

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