Правительству Яценюка пять лет: что удалось сделать, а за что премьера критиковали

Его правительство прозвали "камикадзе", а сам глава – стал автором не всегда популярных, но действенных со времен независимости Украины реформ

Правительству Яценюка пять лет: что удалось сделать, а за что премьера критиковали 2019-02-27T22:45:00+02:00 Политика Его правительство прозвали «камикадзе», а сам глава - стал автором не всегда популярных, но действенных со времен независимости Украины реформ

Февраль 2014-го. Центр Киева. На Майдане горят шины. В это время президент Янукович – убегает в Ростов. Страна брошена на произвол судьбы.

"У нас нет другого выхода, как принимать крайне непопулярные решения", – говорил тогда Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016).

Непопулярные, но действенные, чтобы спасти страну – говорит новый премьер с трибуны Верховной Рады. 2014-й год – критическое время для Украины. Новое правительство тогда прозвали "камикадзе ".

"Это было уникальное правительство Украины, оно первое столкнулось с ситуацией, когда полностью разграбленный бюджет – пустой. Когда вывезены, выведены из страны миллиарды, когда сделаны сумасшедшие долги", – говорит Кирилл Сазонов, политолог.

Премьер делал все, чтобы объединить стоявшую на пороге войны страну, посещал горячие точки.

"От имени правительства Украины, хочу четко заявить, что центральная власть, готова не просто к диалогу с регионами, а готова к выполнению тех законных требований и желаний каждого жителя нашей страны. И мы, в рамках изменений в Конституции, будем способны ответить на все чаяние и веяния. На каждую специфику каждого региона, которая сегодня есть", – говорил Яценюк.

В считанные месяцы нужно было спасать страну от войны и от дефолта, стабилизировать экономику, заключить соглашение об ассоциации с ЕС. Но 27 февраля в Крым заходят регулярные российские войска. "Зеленые человечки" захватывают админздания.

"Правительство Арсения Яценюка пришло фактически в самый тяжелый момент для страны. Это было начало российской военной агрессии. В очень короткое время были созданы необходимые валютные запасы. Украинцы не почувствовали, по сути, для себя задержек ни с зарплатами, ни с пенсиями", – говорит Тарас Березовец, политолог.

Арсений Яценюк вводит режим жесткой экономии. Прежде всего – за счет депутатов и госчиновников. Ищет и находит международную поддержку в Европе и США. Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Дональд Туск – и это только начало списка. За последние три года осуществил более двух десятков международных визитов – важных для страны.

"У Яценюка приличные связи на Западе – в США и Европе. Удалось тогда сформировать коалицию. Львиная доля законопроектов, которые были проголосованы в ВР и обеспечили безвиз – это законопроекты Кабинета министров. Кабмин в этих условиях работал на войну, на экономику, на социалку", – говорит Кирилл Сазонов, политолог.

А еще – ввел первые антироссийские санкции и начал строить "Стену" на границе с РФ.

Десятки километров стены, более двухсот километров противотанковых рвов. Украинский дипломат Владимир Василенко считает – проект "Европейский вал" нужно продолжить. И отгородиться от России еще и на белорусской границе. Предполагает, враг может подкрасться и оттуда.

"Беларусь – это государство, которое, собственно говоря, подчиняется диктату России. Они имеют региональные интегрированные общие вооруженные силы. В любой момент можно ожидать, что Россия сделает более решительные шаги и будет использовать белорусскую территорию для враждебных акций против Украины", – говорит он.

И пока Россия бряцала оружием на Донбассе и угрожала перекрыть поставки газа – без которого, казалось, Украина не выживет, правительство Яценюка сделало все, чтобы соскочить с газовой иглы агрессора.

"Тяжело было найти до 2014 года страну, которая бы так была зависима от российских энергоносителей, как от наркотика – как Украина. Премьер-министр Арсений Яценюк, с его Кабмином, показал, что от такой наркотической зависимости можно избавиться", – считает Святослав Шевчук, глава Украинской греко-католической церкви.

А в прошлом году Украина добилась компенсации от России в 4,6 млрд долларов за недопоставку газа для транзита.

Реанимационное правительство Яценюка не только удержал страну, но и направило на европейский путь. Несмотря на войну и угрозу дефолта – произошли масштабные изменения.

"Спасал государство в разгар войны, когда система государственного управления была парализована. Нависала реальная угроза холода и коллапса. Мы это отвели", – говорит Максим Бурбак, председатель фракции "Народный фронт".

Читайте также Бурбак: Правительство Яценюка направило Украину на европейский путь развития

"Он завоевал тотальную ненависть своими действиями. Это означает, что эти действия были правильными. Ненависть – это такой ответ социума на непопулярные шаги, которые были необходимы и которые кто-то должен был выполнить. Как отмечают классики, только тогда успешный реформатор, когда люди перестают с ним здороваться и переходят на другую сторону", – убежден Юрий Андрухович, писатель.

Быть или не быть Яценюку президентом. На недавнем съезде "Народного фронта" их лидер решает не баллотироваться на этих выборах. Впрочем, партия остается в большой политике. Свои усилия направляют на октябрьские – парламентские выборы.

"Я принял решение, что мы должны бороться за выборы в Верховную Раду Украины, за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства Украины. В это я верю, и это я знаю, что это мы сделаем", – заявил Яценюк.

Сейчас рейтинг Яценюка растет, он – в тройке претендентов на пост будущего премьера. А на грядущих парламентских выборах "Народный фронт" обещает повторить успех пятилетней давности и снова выиграть их.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Арсений Яценюк отказался от президентской гонки . Теперь на голоса сторонников "Народного фронта" могут рассчитывать политические партнеры.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Правительству Яценюка пять лет: что удалось сделать, а за что премьера критиковали". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.