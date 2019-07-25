Правительство предложит СНБО новые санкции против России
Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, привлеченных к процессу строительства магистрального газопровода Краснодарский край – Крым
Санкции, которые Кабмин предложит ввести СНБО, касаются юридических лиц, задействованных в строительстве газопровода "Краснодарский край – Крым" и незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях.
Такое решение принято сегодня на заседании Кабинета Министров, сообщает МинВОТ.
"Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, привлеченных к процессу строительства магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым", незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях в пределах материкового шельфа Украины", - говорится в сообщении.
Таким образом, в санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных в РФ, и еще шесть – зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма.
Введение санкций против всех причастных предприятий, задействованных в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым" и незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Евросоюза и США, отмечают в МТОТ.
Напомним, в июне ЕС продлил два пакета санкций против России за невыполнение Москвой Минских соглашений.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, заявил, что в Украине необходимо тщательно соблюдать санкции, введенные против российских соцсетей, а также проводить мониторинг эффективности таких ограничений.
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