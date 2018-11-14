Правительство: Против Яценюка и Петренко ведется грязная кампания

Правительство и Министерство юстиции принимают все возможные меры, чтобы защитить интересы Украины в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и не допустить безосновательного взыскания с государства средств, принадлежащих украинским гражданам. Для этого к процессу привлечены лучшие международные юридические советники, которые имеют успешный опыт в такого рода делах. Об этом говорится в заявлении Кабинета министров.

Запуск грязной информационной кампании об открытии якобы уголовных дел по факту возможных злоупотреблений служебным положением со стороны бывшего главы правительства Арсения Яценюка и действующего министра юстиции Павла Петренко в рамках привлечения к судебному процессу юридических советников мирового уровня является ничем иным, как попыткой повлиять на процесс, слушания в рамках которого назначены на начало 2019 года. Эти заявления ничем не подтверждены и не соответствуют действительности.

Украинское правительство обращается ко всем правоохранительным органам: они не должны стать инструментом, который навредит интересам государства в этом и в других международных судебных процессах.

Кабинет министров, как высший орган исполнительной власти в Украине, осуждает любые попытки давления на должностных лиц Кабинета министров с использованием манипулятивных технологий и откровенной дезинформации.

Напомним, недавно в СМИ была распространена ложная информация о возможном злоупотреблении властью и служебным положением со стороны бывшего руководства правительства и Министерства юстиции в рамках приобретения юридических услуг для представительства Украины в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Ранее по заявлению подставных лиц Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ зарегистрировать сведения о возможных правонарушениях, без указания фабулы дела и фамилий высших должностных лиц. В грязной информационной кампании фигурируют фамилии бывшего премьер-министра страны и руководства Минюста.

Привлечение международных юридических советников Latham & Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов для защиты интересов Украины в международных судах.