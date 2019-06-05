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Правительство проверит, на что тратили деньги международных кредитов

5 июня, 21:23

Сегодня Кабмин утвердил стратегию управления государственным долгом


Аудит государственных заимствований: правительство собирается проверить, кто и на что тратил средства международных кредитов, которые Украина принимала до 2014 года.

Сегодня Кабмин утвердил стратегию управления государственным долгом. Программа направлена ​​на постепенное снижение к 2022 году соотношения государственного долга к ВВП с 59 до 43 процентов. Среди главных инструментов – долгосрочное льготное финансирование, в том числе и под гарантии Всемирного банка, и развитие прочных взаимоотношений с инвесторами.

"Труднее всего было в 2014 году, когда пришел Арсений Яценюк. Это была вообще проблема большая. Казна была практически пустая. Это была катастрофа. 108000 гривен на счета государства. И когда мы возьмем правительство, первый квартал 2016 года, когда наше правительство уже пришел , Владимира Борисовича, рост ВВП был 0,1%. За 3 года рост – 8,4%", – заявил первый вицепремьер министр Украины Степан Кубов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что крупнейшие выплаты по госдолгу в этом году приходятся на май и сентябрь – 77,8 млрд гривен и 58,5 млрд гривен соответственно. Общий объем выплат по госдолгу прогнозируется на уровне 459,6 млрд гривен, из которых 330,9 млрд гривен – в счет погашения.

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

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Тег Кабмин, финансирование, Арсений Яценюк, ВВП, госдолг, казна, Кубив, рост ВВП

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Сегодня

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