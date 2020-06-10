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Правительство Украины проводит заседание: онлайн-трансляция

10 июня, 13:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Недавно Рада отказалась принять программу действий Кабмина

Кабинет министров проводит заседание правительства под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Правительство среди прочего рассмотрит отдельно вопрос работы детских летних лагерей в Украине в связи с новым этапом смягчения карантина с сегодняшнего дня. Накануне отмечали риск запуска их работы в связи с эпидемией коронавируса.

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Как известно, сегодня Украина переходит к очередному этапу выхода из карантина. Правительство разрешает открыться учреждениям культуры отелям, а главный санитарный врач страны Виктор Ляшко озвучивал условия работы таких учреждений. Читайте подробней, что заработает с 10 июня.

Как сообщали новости "Сегодня", Рада забраковала программу деятельности Кабмина. Этот документ описывает основные приоритеты деятельности правительства. В частности, это вопросы децентрализации: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе; оптимизация системы территориальной организации власти на местах; совершенствование административно-территориального устройства. Премьер ранее уверял, что программа реалистична и предусматривает восстановление экономического роста. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что Кабмин на этой неделе готов представить доработанную программу действий правительства.

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правительство Кабинет министров

Источник: Сегодня

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