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Правительство упростило получение гражданства для воинов-добровольцев

27 декабря, 15:01

Легионеры, воюющие на Донбассе, смогут получить в Украине вид на жительство

/ Фото: Сегодня

Кабинет министров упростил получение гражданства для добровольцев-иностранцев, которые защищали Украину на Донбассе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава правительства Алексей Гончарук.

По его словам, ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства.

"Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм. Важно, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", – написал Гончарук.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще в июне Верховная Рада упростила предоставление гражданства "легионерам", воюющим на Донбассе. Теперь соответствующие лица будут иметь право получить вид на жительство в Украине на время участия в конфликте с российским агрессором.

Напомним, еще в 2015 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому иностранцы и лица без гражданства отныне смогут служить в ВСУ. По разным данным, на Донбассе на стороне ВСУ воюют порядка тысячи граждан других стран. Но теперь они официально получат право заключить контракт и служить на должностях рядового, сержантского и старшинского составов. Ранее мы разбирались, к чему приведет легализация иностранцев в рядах ВСУ.

Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий для добровольцев. Подробней смотрите в сюжете:

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гражданство Кабинет министров добровольцы Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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