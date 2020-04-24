Правительство установило тарифы для лечения коронавируса: украинские медики будут получать больше

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 24 апреля

Кабинет Министров Украины принял постановление, определяющее правила и условия, по которым медицинские работники, привлеченные к борьбе с COVID-19, будут получать повышенные зарплаты, а учреждения здравоохранения – оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 24 апреля.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", – заявил Максим Степанов.

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По словам министра здравоохранения, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетами:

стационарная помощь пациентам с COVID-19;

экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19;

медицинская помощь, которая предоставляется мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на коронавирусную болезнь COVID-19;

стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.

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