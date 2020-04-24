Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Новости политики

Правительство установило тарифы для лечения коронавируса: украинские медики будут получать больше

24 апреля, 23:19

Елена Кузьмич

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 24 апреля

Кабинет Министров Украины принял постановление, определяющее правила и условия, по которым медицинские работники, привлеченные к борьбе с COVID-19, будут получать повышенные зарплаты, а учреждения здравоохранения – оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 24 апреля.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", – заявил Максим Степанов.

Реклама

В тренде
В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседания

По словам министра здравоохранения, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетами:

  • стационарная помощь пациентам с COVID-19;
  • экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19;
  • медицинская помощь, которая предоставляется мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на коронавирусную болезнь COVID-19;
  • стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.

Ранее известный украинский врач Евгений Комаровский назвал лучший метод диагностики коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тарифы медики врачи Украина коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
"З перемогою, панове": РФ закатила истерику из-за блокирования Украиной их резолюцииПолитика
Зеленский озвучил условия
Зеленский озвучил условия "плавного" выхода из карантинаПолитика
У Путина прояснили ситуацию с новыми переговорами в
У Путина прояснили ситуацию с новыми переговорами в "нормандском формате"Политика
Зеленский встретил
Зеленский встретил "Мрию" с медгрузом из Китая: видеоПолитика
Итоги заседания Рады: Украина все дальше от дефолта
Итоги заседания Рады: Украина все дальше от дефолтаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...