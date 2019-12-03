Правительство Яценюка было вдвое эффективнее действующего Кабмина – КИУ

За первые три месяца работы правительство Яценюка подало в парламент 65 проектов законов, из которых было принято 17

Арсений Яценюк. Фото: "Народный фронт"

Эффективность правительства Арсения Яценюка оказалась вдвое лучше деятельности нынешнего Кабмина.

Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины, который проанализировал деятельность представителей действующей и предыдущей власти в первые месяцы их работы.

"Что касается деятельности Кабинета министров Украины, то во внимание были приняты показатель успешности законодательных предложений правительства. За первые три месяца работы у Алексея Гончарука этот показатель составил 14%, у Арсения Яценюка – 26%", – отмечают в КИУ.

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В исследовании отмечается, что за первые три месяца работы правительством Яценюка было подано в парламент 65 проектов законов, из которых было принято 17.

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В свою очередь правительством Гончарука было подано 63 проекта законов, из которых стали действующими законами только девять. Еще два закона были поддержаны Верховной Радой, но они ожидают подписи президента.

При этом в документе отмечается, что законодательная продуктивность работы правительства Яценюка была вдвое выше, несмотря на то, что его сформировала коалиция разных фракций, в то время как партия "Слуга народа" имеет собственное большинство и единолично сформированное правительство.

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