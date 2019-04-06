Расмуссен пригласил Порошенко на конференцию Ялтинской Европейской Стратегии
Во время встречи политики обсудили процесс выборов
Президент Украины Петр Порошенко встретился с правлением Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Члены правления отметили, что выборы проходят в полном соответствии с избирательными стандартами ОБСЕ. Также главу государства пригласили принять участие в сентябрьской конференции YES, сообщили в интернет-представительстве Президента Украины.
Президент подчеркнул, что эти выборы очень важны для Украины, поскольку речь идет о независимости, суверенитете нашей страны. "Эти выборы являются жизненно важными для нашей страны. Украина борется за свой суверенитет и независимость в условиях российской агрессии и вмешательства государства-агрессора в ходе избирательной кампании", – отметил Петр Порошенко.
Бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил высокий уровень демократии, которую продемонстрировала Украина на выборах Президента и поздравил Главу Украинского государства с успешным внедрением реформ в стране.
"Я хочу поздравить со свободными и честными выборами является чрезвычайно важным для уважения Украины в мире. Но я также хочу поздравить Вас, господин Президент, с реформами, которые были внедрены в течение последних четырех-пяти лет. Нам надо четко осознать, что Украина достигла в реформах гораздо большего за последние годы, чем за всю свою историю независимости", – подчеркнул Андерс Фог Расмуссен.
В свою очередь, шведский политик Карл Бильдт отметил высокий уровень организации избирательного процесса и поздравил Президента Украины с демократическими выборами.
"Я хочу поздравить вас в двух моментах. Эти выборы были честные и абсолютно свободны. Мы хорошо помним времена, пять лет назад, когда Украина была близка к политическому, военному и финансовому коллапсу", – отметил Карл Бильдт и отметил, что об этом свидетельствуют все международные наблюдатели, в большом количестве наблюдали за первым туром президентских выборов в Украине.
Стороны также обсудили важность выборов в Украине для всего европейского континента, его безопасности и развития. Отдельно обсудили вопросы координации совместных действий по противодействию российскому вмешательству в избирательный процесс в Украине.
Напомним, что прошлого года в сентябре в Киеве прошла 15-я ежегодная Ялтинская европейская стратегия, организованная фондом Виктора Пинчука, на которой 14 числа выступил президент Украины Петр Порошенко. Участие в Ялтинской конференции приняли более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира, среди которых были и представители Украины.
Также мы писали о нескольких ключевых темах, вокруг которых велась дискуссия на международном форуме.
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