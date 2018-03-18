Правоохранители обеспечивают безопасность дипломатических и консульских учреждений РФ

Сегодня, 09:19

МВД призывают соблюдать порядок

Фото: Архив
Фото: Архив

Национальная полиция Украина и Национальная гвардия Украины обеспечивают порядок и безопасность российских и дипломатических и консульских учреждений в Украине, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Twitter.

"Согласно решению МВД и ноты МИД, доступ в помещения граждан РФ для голосования, кроме лиц с дипломатическим статусом, ограничен", – отмечено в сообщении.

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Напомним, доступ к дипмиссиям РФ в Украине заблокировали – полиция ограничила доступ к российским дипломатическим учреждениям в Украине в связи с проведением в России и оккупированном Крыму выборов президента РФ.

Так, в Одессе правоохранители перекрыли дорогу на подъезде к зданию генконсульства РФ и пройти там могут только жители близлежащих домов либо лица с дипломатическим статусом. В Харькове активисты ряда националистических организаций уже начали акцию протеста против проведения голосования в здании российского генконсульства.

Под усиленную охрану взяли и посольство РФ в Киеве. Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями. На данный момент обстановка спокойная.

Напомним, несмотря на запросы российской стороны открыть участки на территории Украины и обеспечить беспрепятственный доступ граждан РФ, Киев принял неожиданное решение – россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, украинская сторона сослалась на агрессию со стороны РФ и на нежелание Москвы подчиниться законам Украины и требованиям соблюдать международное право и отказаться от проведения незаконных выборов в Крыму.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ разразились истерикой на решение украинской стороны и рассчитывают, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур.
Россия, выборы, МВД, активисты, посольство, нацгвардия, Нацполиция

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"Сегодня"

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