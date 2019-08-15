Правоохранители завершили обыск в квартире Грымчака: новые подробности и фото громкого задержания

Грымчака задержали в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов

В Киеве правоохранители завершили обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в мошенничестве.

Об этом "Радио Свобода" сообщил адвокат Феликс Кашарский.

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"По словам жены Грымчака Юлии, чиновника задержали около 21:40, когда он вышел в магазин. Она утверждает, что впервые слышит о взятке, которую инкриминируют ее мужу. Женщина называет уголовное дело политическим заказом. По словам Юлии Гримчак, второй задержанный – ее брат", – говорится в сообщении.

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Адвокат рассказал, что сейчас заместитель министра находится "на Борисоглебской" (вероятно, в управлении специальных расследований Генпрокуратуры на улице Борисоглебский в Киеве).

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Им инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В свою очередь Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание чиновника Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра.

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