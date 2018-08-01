Правоохранители завершили расследование по Савченко и Рубану

Сегодня, 23:43

Защита фигурантов уже начала ознакомление с материалами дела

Надежда Савченко. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Надежда Савченко. Фото: "Сегодня"

Правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Украины Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

"Завершено расследование в отношении Савченко и Рубана", – сказали в пресс-службе Генпрокуратуры в среду.

Защита фигурантов уже начала ознакомление с материалами дела.

В пресс-службе отметили, что более подробная информация касательно завершения расследования будет обнародована на брифинге в четверг.

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Как известно, 13 июля суд продлил арест Савченко на два месяца, а она объявила бессрочную голодовку. Она сетовала на то, что "такого беспредела не видела даже в российском суде".

Напомним, Савченко еще в апреле прошла экспертизу на вменяемость. Судмедэксперты пытались выяснить, отдавала ли нардеп себе отчет в действиях, которые ей инкриминируются, в частности подготовка к осуществлению терактов в Киеве. И только в начале июня стали известны ее результаты на "детекторе лжи". Экспертиза на полиграфе подтвердила, что Савченко действительно готовила теракты в Киеве и покушения на первых лиц государства и депутатов.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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