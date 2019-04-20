Правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей
Полиция взяла под охрану 199 окружных и 29888 участковых избирательных комиссий
Правопорядок на участковых избирательных комиссиях в день голосования во втором туре президентских выборов будут обеспечивать 40 тыс. полицейских, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
"Правопорядок непосредственно на УИК обеспечивают более 40 тыс. полицейских. Еще более 480 правоохранителей – привлечены к обеспечению публичной безопасности на ОИК", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.
Также сообщается, что полиция взяла под охрану 199 окружных и 29888 участковых избирательных комиссий.
"По состоянию на сейчас избирательные бюллетени завезены на 29736 УИК", – сказано в сообщении.
Напомним, в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявили, что выборы президента Украины в первом туре проведены прозрачно и, преимущественно, в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.
В свою очередь, в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.
Напомним, что проголосовать в России украинцы не могут. Чтоб отдать голос за одного из кандидатов в президенты Украины им необходимо ехать в Финляндию.
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