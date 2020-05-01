"Празднуйте дома": Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса и майских

В Украине с 11 мая собираются ослабить карантин, но произойдет ли это, зависит от граждан. Об этом в видеообращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский, который ранее дал поручение Минздраву на майские праздники.

"Я знаю, что карантин принес немало трудностей бизнесу и гражданам. Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь. <...> Впереди майские выходные. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. Но как быстро это произойдет – зависит только от вас", – заявил Зеленский.

Он также добавил, что в Украину обеспечена регулярная доставка грузов со всем необходимым для борьбы с коронавирусом, а также удалось быстро развернуть производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов, а также увеличить производство масок до миллиона штук в сутки.

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Напомним, на днях министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько отечественных ПЦР-тестов закупил Минздрав. Ведомство уже получило большую партию тестов отечественного производства.

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