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Пребывание больного Павла Гриба в тюрьме приведет к его смерти – отец

23 июля, 23:42

Обследование Павла показывают, что динамика болезни очень негативная

Фото: facebook.com/profile.php?id=100007892136721
Фото: facebook.com/profile.php?id=100007892136721.

Обследование заключенного в России политзаключенного украинца Павла Гриба показали, что динамика болезни отрицательная и дальнейшее пребывание юноши за решеткой приведет к внутреннему кровотечению и смерти.

Об этом заявил отец политзаключенного Игорь Гриб, комментируя решение Верховного суда РФ, который признал "законным" приговор Павлу, осужденному в России на шесть лет колонии за якобы призывы к терроризму, – пишет Укринформ со ссылкой на эфир Еспресо.TV.

"Пребывание в этих нечеловеческих условиях в колонии и этапирование — это прямой путь к смерти, потому что откроется внутреннее кровотечение и все", – объяснил Игорь Гриб.

Отец добавил, что еще неизвестно куда будут этапировать

Отец политзаключенного также рассказал о встрече с Президентом Владимиром Зеленским: "За неделю до выборов у нас была встреча с Президентом. Там озвучили всю проблематику и все предложения, которые наработаны нами за эти годы. Ждем реакции от Офиса Президента".

Как сообщалось, 23 июля Верховный суд России оставил без изменений приговор гражданину Украины Грибу.Согласно закону РФ, приговор в отношении Гриба вступил 23 июля в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 22 марта приговорил украинца к шести годам заключения. Гриб был признан виновным по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Читайте полный текст интервью с отцом узника РФ Павла Гриба: "Абсурдность дела понятна всем, но приговор – есть".

Напомним, что украинца обвиняют в подстрекательстве к терроризму: якобы с марта по май 2017 года Гриб, находясь в Украине, переписывался со старшеклассницей из Сочи по интернету и уговаривал ее взорвать самодельную бомбу на выпускном вечере в июне 2017 года, а потом уезжать из России.

Украинца задержали в августе 2017 года в Беларуси. Потом оказалось, что его поместили в СИЗО в Краснодаре. В суде Гриб вину не признал.

Заседание Верховного суда РФ, на котором адвокаты Павла Гриба пытались оспорить вынесенный ему приговор, является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег дело, гриб, колония, политзаключенный

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Источник:

Укринформ

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