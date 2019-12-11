Предатель Украины пожаловался Путину на дела против организаторов "референдума" в Крыму

Кирилл Вышинский рассказал о тысячах госизменников, против которых возбудили уголовные дела в Украине

/ Фото: Getty Images

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Выданный ранее в этом году России бывший главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняли в государственной измене в Украине, пожаловался на преследования предателей за помощь российской аннексии Крыма.

Об этом он говорил на заседании Совета по правам человека при президенте России, на котором присутствовал и Владимир Путин.

"Начиная с 2017 года Управление СБУ по Крыму и Севастополю с дислокацией в Херсоне и прокуратура Крыма в массовом порядке возбуждают уголовные дела против активных участников референдума 2014 года и госслужащих Крыма. Речь идет о делах по статьям 111 ("Госизмена") и 110 ("Посягательство на территориальную целостность Украины")... И эта проблема исчисляется тысячами людей", – сказал Вышинский во время трансляции заседания.

В ответ Путин назвал это "проблемой политического характера" и сказал, что данная тема поднималась на саммите "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже, на котором он провел двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее украинские пограничники задержали на КПВВ "Каланчак" в Херсонской области севастопольского "единороса" Игоря Кучерявого, которому сообщили о подозрении по статье 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Кроме того, в прошлом году сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Киеве бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского.

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