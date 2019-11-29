Предлагали должность в ОРДЛО: неожиданный поворот в деле Грымчака

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Высший антикоррупционный суд Украины отклонил апелляцию защиты экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на продление его содержания под стражей.

Судьи Апелляционной палаты приняли такое решение в том числе и на основании того, что, по данным следователей Национального антикоррупционного бюро, Грымчаку предлагали должность на оккупированных территориях Донбасса.

"В ходатайстве детектива указанный риск [сокрытия от суда] среди прочего также обоснован возможностью отъезда на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку, по словам последнего, получил предложение должности министра в ней", – гласит текст постановления от 21 ноября.

Кроме того, следователи отметили, что Юрий Грымчак владеет квартирой в оккупированном Донецке.

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В постановлении указывается, что адвокат апеллировал к тому, что Грымчака внесли в санкционные списки России и так называемой "ДНР", поэтому въезд ему на эти территории запрещен.

Апелляционная палата отнеслась к таким аргументам критически и оставила в силе решение Высшего антикоррупционного суда о продлении содержания Грымчака в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в размере 6 млн гривен.

Адвокат Грымчака Дмитрий Мельник утверждает, что слова его подзащитного были вырваны из контекста, а также обвиняет детективов в искажении фактов. Якобы о поступившем предложении экс-замминистра сказал в ходе негласных следственных розыскных действий.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Грымчак не давал никаких показаний. Все это, о чем идет речь, это материалы негласных следственных розыскных действий. И там Грымчак отметил, что ему предложили должность в Министерстве временно оккупированных территорий. Он сказал там дословно "на той стороне". Имелось в виду, что на той стороне – это по бульвару Леси Украинки, через дорогу. Там, где он сидел, – это было на одной стороне, а сам министр сидел на другой стороне бульвара Леси Украинки в Киеве", – сказал Мельник.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

Позже в прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело, – об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

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