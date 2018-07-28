Предложение "купить Крым" и реакция НАТО на блокаду Азовского моря: цитаты недели

Российские и украинские эксперты рассмотрели варианты дальнейшей стратегии Путина по Украине, а Госдеп США выступил с решительной декларацией по Крыму

Госдепартамент США обнародовал жесткую декларацию о непризнании аннексии Россией Крыма, известный российский музыкант рассказал, как РФ могла бы получить Крым законно, а в НАТО прокомментировали блокаду Россией Азовского моря. Главные цитаты недели – в дайджесте "Сегодня".

"Крымская Декларация" Госдепа США

Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией. Соответствующая декларация 25 июля была опубликована администрацией Белого дома с подписью госсекретаря США Майкла Помпео.

Согласно документу, США никогда не признают аннексию Крыма Россией и требуют восстановления территориальной целостности Украины.

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В декларации отмечается, что США придерживаются своего давнего принципа отказа признать претензии Кремля на территорию, захваченную силой, с нарушением международного права. Помпео призвал Россию уважать эти принципы и прекратить оккупацию Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за непризнание попытки Кремля аннексировать украинский Крым и призвал партнеров Украины поддержать "Крымскую Декларацию".

"Приветствую историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. Достойный ответ гибридным провокациям Кремля после Хельсинки. Искренне благодарен Администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно признанных границах", – заявил Порошенко.

Отметим, американскую декларацию о непризнании аннексии Россией Крыма официально приветствовали во внешнеполитических ведомствах многих стран, в том числе в Литве, Великобритании, Швеции и Норвегии.

Напомним, в марте 2014 года после введения войск в Крым Россия организовала там псевдореферендум, после чего в нарушение международных норм аннексировала полуостров. В ответ на такое нарушение норм международного права международное сообщество ввело санкции против Москвы. Санкции были расширены после того, как Россия начала агрессию на Донбассе.

Россия могла бы "купить Крым" – Макаревич

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что Россия просто украла Крым у Украины, а могла бы "найти другие пути". Макаревич высказал свою точку зрения на то, как Россия могла бы решить проблему, если ей так уж нужен был украинский Крым.

"Если так был необходим Крым, вот уже настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Ну купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются-то дипломаты, страны ... И я бы туда с удовольствием ездил ... Украсть – плохо, а купить – хорошо", – отметил Макаревич.

Также музыкант выразил надежду, что история с Крымом закончится определенными договоренностями. Помимо этого, Макаревич отметил, что ни в коем случае не поедет с гастролями в оккупированный Россией Крым.

Блокада Россией Азовского моря – реакция НАТО

За последние несколько месяцев российские пограничники остановили десятки судов, идущих в украинские порты. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил об обострении ситуации в Азовском море в связи с наращиванием военного присутствия Российской Федерации.

В свою очередь, командующий Второй постоянной военно-морской группы НАТО Боудевин Бутс заявил, что что Альянс может ответить на возможную блокаду Россией Азовского моря только при наличии политического решения руководства военного блока.

"Мы выполняем военные операции в соответствии с приказами командования НАТО. А здесь понадобится политическое решение Альянса. Замечу: мы представляем оборонительную организацию и будем действовать в том случае, когда наши корабли будут атакованы", – отметил Боудевин Бутс.

По словам Бутса, наращивание военной мощи РФ в Черном море после незаконной аннексии Крыма привело к увеличению присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и проверками украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.

Последнюю ставку Путина по Украине назвал Пионтковский

Украине не стоит бояться "референдума на Донбассе", который якобы предложил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, так как в Москве не нужен Донбасс, Москве нужна только вся Украина. Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, в ближайший год Россия попытается автивно вмешаться в украинские выборы и получить лояльную к Кремлю власть – это, как считает российских политолог, последний вариант и "последняя ствака" Москвы в украинском вопросе.

"Опасны не игры Путина с Донбассом – сейчас его ставка больше. Ему Донбасс никогда не был нужен, ему вся Украина нужна. В этом же и состоит суть его агрессии. Поэтому нужно опасаться не инициатив с Донбассом, а активнейшего участия в избирательной кампании во всех смыслах. В том числе, в поддержке определенных кандидатов. Попытка поддержки промосковских кандидатов будет просто громадной", – рассказал Андрей Пионтковский.

По его словам, инициатива Путина по референдуму "не опасна, так как уже мертва". Он уверен, что самый опасный момент для Украины был в 2014-2016 годах, когда Запад давил на Киев с требованием изменить Конституцию для федерализации страны: тогда Кремль хотел "впихнуть" Украине т.н. "Л/ДНР", чтоб разлагать Украину изнутри.

Коварный сценарий Путина по Украине раскрыл Тымчук

В ближайший год президент РФ Владимир Путин крепко возьмется за Украину и возможна эскалация ситуации на Донбассе, чтобы повлиять на будущие выборы в Украине для продвижения прокремлевских кандидатов. Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, боевики немного уменьшили количество обстрелов и пытаются изобразить видимость перемирия для перегруппировки сил.

"Если не будет серьезных договоренностей между Россией и США по вопросам Украины, то вполне очевидно, что военный фактор будет играть свою роль в предвыборной кампании в Украине. То есть Путин, проталкивая своих кандидатов, будет привлекать внимание событиями на Донбассе путем эскалации конфликта. Это будет делаться для того, чтобы актуализировать вопрос так называемого мира", – объяснил Тымчук.

Тымчук видит наиболее вероятной военную эскалацию на Донбассе во время предвыборной кампании в Украине – Россия усилит бои, чтобы потом продвигать своих кандидатов на выборах за счет разговоров о достижении мира.

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о возможном вмешательстве России в украинские выборы. Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".