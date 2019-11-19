Предложение по встрече Зеленского и Путина: в Казахстане указали на важную деталь

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Советник первого президента Казахстана Адиль Турсунов заявил, что инициатива Нурсултана Назарбаева о встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не ставила цели заменить "нормандский формат". Слова Турсунова во вторник приводит информационное агентство "Казинформ".

"Нурсултан Назарбаев поддержал наметившееся продвижение вовлеченных сторон в рамках нормандского формата. То есть здесь нет никакой речи о том, что встречу в данном четырехстороннем формате следует заменить на переговоры тет-а-тет или провести последнюю раньше первой. Другими словами, "нормандский формат", минская площадка и прямые российско-украинские переговоры не исключают друг друга и могут служить взаимодополняющими компонентами общего процесса", – сказал Турсунов.

Он отметил, что Назарбаев предложил Казахстан в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров глав России и Украины. При этом первый президент Казахстана неоднократно высказывался в том плане, что для казахстанской стороны абсолютно не принципиально в какой столице могут состояться такие переговоры.

"Как мы видим, инициативу Нурсултана Назарбаева об отдельной личной встрече президентов России и Украины поддерживают многие мировые политики и эксперты. Одним из главных аргументов в ее пользу выступает как минимум тот факт, что в российско-украинской повестке есть целый ряд важных вопросов, которые не входят в основную тематику "нормандского формата" и могут быть решены в ходе прямого диалога Москвы и Киева", – уточнил советник первого президента Казахстана.

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По его словам, предложение Назарбаева "следует рассматривать в общем русле его успешной многолетней и многоплановой миротворческой политики, в данном случае – на украинском направлении".

12 ноября Назарбаев заявил на пятом ежегодном политическом форуме "Астана Клуб", что предложил организовать встречу между президентами России и Украины. Назарбаев также заявлял, что якобы президент Владимир Зеленский согласился встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Однако в Министерстве иностранных дел этой страны отметили, что это не было официальным предложением или позицией.

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Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на затею Назарбаева, сказав, что "встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена". Он подчеркнул, что Москва сейчас концентрируется на подготовке к "нормандскому" саммиту.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал подробности предложения Назарбаева. По его словам, он присутствовал в Японии на встрече бывшего казахстанского лидера и президента Украины и подтвердил, что действительно обсуждался вопрос содействия переговорам по Донбассу.

В то же время политолог Вадим Карасев в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, почему Путин и Зеленский не заинтересованы встречаться в Казахстане. Он считает, что президенту Украины не стоит проводить переговоры с Путиным в каком-либо формате, кроме "нормандского".

Напомним, в октябре Зеленский и Назарбаев впервые встретились в Японии. Ожидаемо они обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными, а также не забыли поговорить и о сотрудничестве между Украиной и Казахстаном. Позже Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Назарбаевым в Японии. Подробней об этом и многом другом смотрите в эксклюзивном интервью "Сегодня":

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