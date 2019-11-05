Председатель Днепропетровского облсовета подал в отставку

Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов подал в отставку. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
Причиной своего ухода с должности Прыгунов назвал то, что, по его мнению, политическая картина в стране в последнее время кардинально изменилась. Чиновник добавил, что останется в местной политике.
"В любом статусе продолжу работать в рамках определенных ранее ценностей: поддержка воинов АТО, волонтеров и добровольцев, развитие децентрализации, улучшение экологии и популяризация здорового образа жизни и культурных ценностей, поддержка свободного предпринимательства и развитие экономики", – написал он.
Напомним, ранее глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об отставке.
Отметим, что это не первые громкие отставки в высших эшелонах власти Украины. Три недели назад Зеленский принял заявление об увольнении с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка. Как заявил позже Данилюк о причинах отставки, ПриватБанк стал последней каплей.
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