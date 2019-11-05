Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,67

Председатель Днепропетровского облсовета подал в отставку

5 ноября, 15:50

По словам Прыгунова, он останется в местной политике

Фото: Глеб Прыгунов, Facebook

Фото: Глеб Прыгунов, Facebook

Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов подал в отставку. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Причиной своего ухода с должности Прыгунов назвал то, что, по его мнению, политическая картина в стране в последнее время кардинально изменилась. Чиновник добавил, что останется в местной политике.

"В любом статусе продолжу работать в рамках определенных ранее ценностей: поддержка воинов АТО, волонтеров и добровольцев, развитие децентрализации, улучшение экологии и популяризация здорового образа жизни и культурных ценностей, поддержка свободного предпринимательства и развитие экономики", – написал он.

Реклама

Напомним, ранее глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об отставке.

В тренде
Будет плохо: политолог из США рассказал, как Украина может разочаровать американцев

Отметим, что это не первые громкие отставки в высших эшелонах власти Украины. Три недели назад Зеленский принял заявление об увольнении с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка. Как заявил позже Данилюк о причинах отставки, ПриватБанк стал последней каплей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

отставка Днепр увольнение облсовет

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луценко подала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа – СМИ
Луценко подала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа – СМИПолитика
"Драка" Богдана и Баканова: у Зеленского сделали заявлениеПолитика
Пристайко прокомментировал присутствие российского депутата в Золотом
Пристайко прокомментировал присутствие российского депутата в ЗолотомПолитика
"Бюджет развития и безопасности": Гончарук рассказал о главной смете страныЭкономика
У Путина сделали заявление по захваченным украинским кораблям
У Путина сделали заявление по захваченным украинским кораблямПолитика
Песков заявляет, что Путин готов к
Песков заявляет, что Путин готов к "нормандскому саммиту"Россия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...