Председатель ОБСЕ сделал заявление о незаконных "выборах" на Донбассе

Сегодня, 19:10

Действия России противоречат договоренностям по урегулированию конфликта, считает итальянский дипломат

Энцо Моаверо-Миланези. Фото: OSCE/Micky Kroell
Энцо Моаверо-Миланези. Фото: OSCE/Micky Kroell

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези считает, что организованные Россией т.н. "выборы" боевиков противоречат Минским соглашениям, и призвал отказаться от них.

Об этом он сказал во время выступления на Постоянном Совете ОБСЕ, передает пресс-служба организации.

Он выступил за реализацию "Минска" для достижения мира на востоке Украины, однако считает, что "выборы" помешают этому.

"Мы крайне обеспокоены объявлением "выборов", которые состоятся 11 ноября в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. Такое решение будет противоречить букве и духу Минских соглашений. Мы призываем все соответствующие стороны внести конструктивный вклад в переговорный процесс в "нормандском формате" и в Трехсторонней контактной группе, чтобы предотвратить такое развитие", – заявил Моаверо-Миланези

Отметим, что сегодня и США выступили с жестким заявлением по "выборам" на Донбассе. Американские дипломаты уверены, что Москва определила кандидатов, которые должны "победить".

Напомним, на днях состоялись переговоры в Минске, где Россия официально заявила, что признает "выборы". Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркнула, что своим заявлением Москва выдала мандат на войну против Украины.

"Волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.
выборы, обсе, Донбасс, псевдовыборы, минские соглашения

Вы сейчас просматриваете новость "Председатель ОБСЕ сделал заявление о незаконных "выборах" на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: архив

Войска РФ на Донбассе приведены в боеготовность: в разведке сообщили причину

Сегодня, 17:24

Местные жители не в восторге от псевдовыборов и не хотят идти на участки, а боевики боятся протестов

Украина

Российские войска. Фото: Facebook/Минобороны РФ

Россия на Донбассе пытается захватить новые территории – дипломат

Сегодня, 16:49

Прокопчук на заседании ОБСЕ объяснил, зачем Россия сбила дрон наблюдателей и зачем ей незаконные "выборы"
Загрузка...

Политика

Фото из открытых источников

Из-за выборов на Донбассе ожидается ряд важных шагов Украины и Запада – Марчук

Сегодня, 14:12

Переговорщик объяснил Кремлю, почему "выборы" боевиков незаконны и как все должно быть

Политика

Петр Порошенко. Фото: twitter.com/poroshenko

Порошенко "припугнул" Россию санкциями за "выборы" на Донбассе

Вчера, 12:08

В Европе и речи не может быть об ослаблении санкционного давления на Москву после организации "выборов" боевиков, считает глава государства
Загрузка...