Председатель ОБСЕ сделал заявление о незаконных "выборах" на Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези считает, что организованные Россией т.н. "выборы" боевиков противоречат Минским соглашениям, и призвал отказаться от них.

Об этом он сказал во время выступления на Постоянном Совете ОБСЕ, передает пресс-служба организации.

Он выступил за реализацию "Минска" для достижения мира на востоке Украины, однако считает, что "выборы" помешают этому.

"Мы крайне обеспокоены объявлением "выборов", которые состоятся 11 ноября в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. Такое решение будет противоречить букве и духу Минских соглашений. Мы призываем все соответствующие стороны внести конструктивный вклад в переговорный процесс в "нормандском формате" и в Трехсторонней контактной группе, чтобы предотвратить такое развитие", – заявил Моаверо-Миланези

Отметим, что сегодня и США выступили с жестким заявлением по "выборам" на Донбассе. Американские дипломаты уверены, что Москва определила кандидатов, которые должны "победить".

Напомним, на днях состоялись переговоры в Минске, где Россия официально заявила, что признает "выборы". Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркнула, что своим заявлением Москва выдала мандат на войну против Украины.

"Волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.