Председатель ОБСЕ в Украине и Нацфорум по безопасности в Киеве: топ-темы дня

Фото: Miroslav Lajčák / Twitter

В Украину с рабочим визитом прибыл председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак (28-29 ноября). Цель визита главы МИД Словакии – подведение итогов председательства Братиславы в организации в 2019 г. и согласование позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ как региональной организации безопасности к вызовам, возникающим в результате продолжающейся российской агрессии против Украины.

В Киеве начался двухдневный Национальный форум по общественной безопасности и социальной сплоченности (28-29 ноября), в котором участвуют министр юстиции Денис Малюська, ряд голландских дипломатов и представителей Евросоюза.

В столице Кыргызстана Бишкеке открылась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием президентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, где рассмотрят ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

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В Праге пройдет очередной раунд грузинско-российских переговоров. Тбилиси традиционно интересует освобождение оккупированных РФ территорий , Москву – вопросы торговли, транспорта и гуманитарных контактов.

Напомним, днем ранее сайт "Сегодня" сообщал о визите президента Владимира Зеленского в Литву и курсе доллара на минимуме . Больше об итогах дня 27 ноября читайте в обзорной статье и смотрите в видеосюжетах:

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