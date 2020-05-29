Представитель Еврокомиссии: Безвизовый режим с ЕС не пострадает из-за COVID-19

Нет никакой связи между безвизовым режимом и пандемией, говорит Катерина Матернова

Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом и в дальнейшем будет работать, пандемия COVID-19 никак не повлияет на этот процесс. Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Катерина Матернова.

"Нет никакой связи между безвизовым режимом и пандемией. Так что, не волнуйтесь", – сказала она.

"Конечно, есть определенные ограничения передвижения и в пределах Шенгенской зоны, и Европейского Союза, но это лишь ограничение передвижения, а не автоматическая связь между режимом безвиза и пандемией", – добавила Катерина Матернова.

Представитель Еврокомиссии напомнила, что введение безвиза было связано с определенными условиями проведения реформ, в частности, в области верховенства права.

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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