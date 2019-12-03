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Представитель Госдепа США посетит Украину: подробности

3 декабря, 20:48

Филип Рикер встретится с представителями американского посольства, а также украинскими официальными лицами

/ Фото: Getty Images

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит с визитом Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"4 декабря Филип Рикер встретится с представителями американского посольства, а также украинскими официальными лицами в Киеве", - говорится в сообщении.

Ранее в Госдепартаменте США приветствовали действия президента Украины Владимира Зеленского в вопросе достижения мира на Донбассе и заявляют о поддержке Киева накануне встречи Нормандской четверки.

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В Госдепе отмечают, что Америка и дальше готова давить на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины.

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Также в Госдепе отмечают, что президент Владимир Зеленский в последние недели сделал важные, но осторожные, шаги на пути к миру и реформам, что приветствуют в США.

Зеленский ранее называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Отметим, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

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США Украина Госдепартамент США

Источник: ТАСС

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