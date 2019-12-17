Представитель Украины в Минске объяснил, когда решат формат нового обмена пленными с боевиками

В Киеве точно знают, что в России, Крыму и на Донбассе удерживаются наши пленные парни

/ Фото: Сегодня

На переговорах в "нормандском формате" в Париже, в которых участвовали лидеры Украины, Германии, Франции и России, было принято решение о новом обмене пленными, заложниками и политзаключенными, которые удерживаются в РФ, оккупированном Крыму и захваченной боевиками т.наз. "Л/ДНР" территории Донбасса, и Киевом. Однако какой будет формула обмена – станет ясно после плановой сессии Трехсторонней контактной группы 18 декабря в Минске.

Об этом представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников заявил LB.ua.

"Я вначале не очень разбирался в понятиях "всех на всех", "подтвержденные", "установленные". Потом уже в силу общения многое понял. Базовая инициатива украинской делегации была такой: главное – отдайте всех наших. Ну, и заберите всех своих. Мы с этим согласны, причем даже не будем спорить о соразмерности обмена – кого больше или меньше, – нам важны наши люди", – говорит переговорщик.

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"Мы здесь преследуем израильский или американский принцип: каждый наш солдат или политзаключенный ценнее для нас, чем сто чужих. Но есть нюансы. Мы как украинская сторона точно знаем, что есть наши парни пленные там: и в России, и в Крыму, и на Донбассе. У нас есть разные факты подтверждения, те или иные. Но они (россияне, – Ред .) их не устанавливают. Точнее так: мы их установили, но они нам не подтверждают, что наши люди у них есть", – сетует Резников.

По его словам, точно так же боевики запрашивают Киев и просят подтверждения.

"Если украинская сторона подтверждает, то верификация происходит в рамках гуманитарной группы. Тогда появляется понимание, что есть список такого-то количества людей, подтверждённых противоположной стороной, список стольких-то человек, подтвержденный другой стороной. Всё, сверились. Дальше они подлежат возможному обмену", – говорит дипломат.

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"А установленные – это когда они уходят от прямого ответа в силу своих каких-то целей, согласно которым они не отдают всех наших. Они в кулуарах кивают: мол, да, мы знаем, что они есть, но мы вам их не подтверждаем. Так и говорят", – заметил представитель Украины в ТКГ.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже призвал пропустить на оккупированные территории Красный Крест:

"Мы дадим места, адреса, тюрьмы, колонии, подвалы и так далее, где, как мы считаем, находятся украинцы, подлежащие обмену. Пусть Красный Крест их подтвердит, даст списки и таким образом решим эту задачу".

Напомним, сообщалось, что дипломат объяснил, почему "Нормандская четверка" не обсуждала вопрос Крыма .

Ранее сайт "Сегодня" писал о главных итогах встречи "Нормандской четверки" в Париже .

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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